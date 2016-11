Enrique Guzmán revela secreto de Juan Gabriel

Juan Gabriel se llevó un secreto a la tumba… ¡pero Enrique Guzmán lo compartió! “Fíjate que con Juan Gabriel estábamos planeando (un disco con) varias canciones mías grabadas por él. Puede que lo hagamos público; eso depende de muchas cosas, habrá que tratarlo con sus hijos”, comentó Enrique Guzmán desde su casa en la Ciudad de México, “terminarlo va a ser difícil, porque eso todavía está muy crudo”.

El cantante de 73 años, que dará un concierto el 9 de diciembre en el Teatro Diana, dio detalles de lo que podría ser uno de sus tres proyectos más especiales que dará a conocer el próximo año.

“Esperamos que así sea. Yo tengo en mi poder un dueto ya terminado de ‘Tu Voz’ con Alberto. (Este proyecto) era idea de él, además era un secreto que lo mantuvo muy bien hasta que murió. (Eduardo) Magallanes me habló, me dijo ‘oye, estábamos trabajando en esto y me contó la historia'”, recordó.

“Me dio mucho gusto saber que Juan Gabriel estaba muy entusiasmado para hacer un disco de duetos con canciones mías, no cantar las canciones de Juan Gabriel, ¡no! Él quería grabar conmigo mis canciones. Puede que con los nuevos sistemas lo logremos (terminar), no lo sé aún”.

¡NI SE ACUERDA!

Aunque a principios de año estuvo varias veces en el hospital, Enrique Guzmán deja en el pasado la colonoscopía y los problemas del corazón para seguir dando “guerra” en los escenarios por muchos años más.

“Nunca he dejado de pararme en los escenarios. Me retiré un poquito por mi salud en algunas cosas, pero fuera de eso me la paso muy bien. Tengo muchos años sembrando cosas que ahora quiero recoger, son frutos que ahora gozo mucho con la gente; sus aplausos me pesan mucho, me caen sobre los hombros bien bonito”, comentó.

“Que se aguante mi cuerpo, que haga bien las cosas, eso es lo más importante. Ya no me acuerdo (de las enfermedades), eso se queda en el olvido”.

De hecho, a días se salir del nosocomio recibió una Diosa de Plata por sus 60 años de trayectoria.

“Estaba recién operado. Fue de las primeras cosas que hice públicas, así que la satisfacción de los agradecimientos los recibí con mucho cariño; además saliendo de una operación que estaba muy preocupado. Ahí la tengo, está en uno de los lugares más importantes que tengo en mi casa”, expresó.