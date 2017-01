En vivo, ‘corren’ a actor de Televisa (VIDEOS)

Estaba en pleno programa en vivo, cuando le dieron la desagradable noticia de que estaba despedido de su trabajo como conductor.

Se trata de Beng Zeng “El Chino”, un actor que se hizo famoso en Televisa con la serie María de Todos los Ángeles, y que ahora empezaba su carrera como presentador en el programa Vivalavi de Multimedios Televisión en Monterrey, Nuevo León.

El joven conductor fue sorprendido con una supuesta cápsula en la que lo corrían de la emisión, según informó Multimedios, en la que al mismo tiempo intentaban darle ánimos de que algo mejor le esperaba, pues se incorporaría a un nuevo proyecto.

Entonces, cada uno de sus compañeros le dedicó unas palabras de despedida con voz entrecortada y música que los conmovió.

“No, no sabía de esto, la verdad es que estoy muy sacado de onda (…) Yo no sabía, pero quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes, de mis compañeros en producción, de todo el staff que me ha ayudado durante este tiempo y, pues nada… muy agradecido. Saben que los amo y les agradezco todo lo que han hecho por mí”, dijo el actor con pausas y conteniendo las lágrimas.

Pero afortunadamente todo se trató de una broma con motivo del Día de los Inocentes, pues la ex concursante de Mexico’s Next Top Model y presentadora, Ana Cubas, fue quien le aclaró la situación.