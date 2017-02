En Premios Lo Nuestro defienden a los inmigrantes (VIDEO)

Artistas latinos utilizaron la plataforma de Premio Lo Nuestro para manifestar, en sus agradecimientos, su orgullo y apoyo a los inmigrantes dado la difícil situación que viven tras la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos.

El periodista Jorge Ramos fue uno de los que envió un contundente mensaje a Trump y sus políticas antiinmigrantes: “Yo soy un inmigrante, al igual que muchos de ustedes, yo soy un orgulloso inmigrante latino aquí en EE.UU, me llamo Jorge Ramos y trabajo en Univisión y en Fusion, ustedes saben exactamente lo que está pasando aquí en los EE.UU., hay mucha gente que no nos quiere aquí, y que quiere crear un muro para separarnos, pero saben qué… este también es nuestro país, no de ellos, y no nos vamos a dejar, somos cerca de 60 millones de latinos en EE.UU. y gracias a nosotros, EE.UU. come, crece y como hemos visto hoy: canta y baila, así que cuando nos ataquen, ya sabemos lo que vamos a hacer, nos nos vamos sentar, no nos vamos a callar y no nos vamos a ir, eso es lo que vamos a hacer”.

Otro de los más sentidos mensajes fue precisamente el que dijo el laureado de la noche, Prince Royce, nacido en Nueva York pero hijo de padres inmigrantes, quien dedicó su premio de Mejor Artista Tropical del Año a las personas que han llegado a la Unión Americana en busca de un mejor futuro.

“Quiero dedicare el premio a todos los inmigrantes porque todos somos inmigrantes, en serio, a mi familia, a mi mamá y a mi papá que están por ahí”, expresó Royce.

La ceremonia que se llevó a cabo en el American Airlines Arena en Miami, Florida, reunió a grandes estrellas de la música latina como Ricky Martin, J Balvin, Romeo Santos, Thalía, Lucero, Becky G, Gente de Zona, Yandel, Jesse & Joy, Reik y muchos más que estuvieron presentes en la ceremonia.

El originario del pequeño municipio de La Concordia, Chiapas, Julión Álvarez, fue de los primeros ganadores de la noche en la categoría regional mexicano como Artista Banda del Año; Julión hizo un dueto con Ricardo Montaner.

Thalía, además de subir al escenario a cantar su nuevo sencillo “Todavía te Quiero”, ganó en la categoría de Artista Femenina del Año Pop/Rock.

“Qué sorpresa. Estoy temblando de la emoción”, expresó Thalía al recibir el premio, y le agradeció a su público por permitirle estar en el escenario tras tantos años de trayectoria antes de dedicárselo a su hija Sabrina, a su hijo Mateo y a su marido, el empresario musical Tommy Mottola.

Además de la interpretación de su éxito “Venta Pa’Ca”, Ricky Martin estuvo feliz porque la banda CNCO, que salió del programa La Banda que él produjo, obtuvo el premio Canción del Año en el rubro de pop/rock, con su tema “Tan Fácil”.

Los colombianos se apoderaron del escenario cuando llegó Juanes para presentar su nueva canción, “Hermosa Ingrata”, en un escenario iluminado de naranja y amarillo que complementaron su chaqueta de estampado africano; siguió J Balvin con “Sigo Extrañándote”, y después

Carlos Vives presentó por primera vez “Al Filo del Amor”, junto a un grupo de bailarinas vestidas de azul eléctrico que contoneaban sus cuerpos al compás de su música.

Gerardo Ortiz se apoderó de la audiencia con la interpretación de “Regresa Hermosa”, pero sin duda uno de los números más esperados fue el de J Balvin, quien llegó a la alfombra de corbata y traje, pero a la hora de cantar recurrió a su clásico look urbano.

El “Rey de la Bachata”, Romeo Santos, fue honrado con el Premio Lo Nuestro a la Excelencia por su carrera musical, antes de estrenar en el escenario su nuevo sencillo “Héroe Favorito”.

“Es muy bonito recibir este premio de una persona que es como un hermanito para mí”, dijo Santos en referencia a Prince Royce, quien le entregó su trofeo.

“En la última gira que hice en Estados Unidos vi muchos latinos de distintas nacionalidades, pero vi algo muy bonito: vi unión, vi cómo por mi música se juntaban en un escenario. En este mundo necesitamos más amor, menos envidia, menos guerra”, agregó.



De esta forma los colombianos Carlos Vives y Shakira, el dúo cubano Gente de Zona y el grupo juvenil CNCO fueron los grandes ganadores de los Premios Lo Nuestro a la música latina que se entregaron hoy en el American Airlines Arena de Miami al ganar tres estatuillas cada uno.

La estrellas colombianas se llevaron uno de los premios de la noche, el de canción del año, por su éxito “La bicicleta”, mientras que los cubanos se hicieron con el galardón al disco del año en categoría general y también en el de música tropical por su álbum “Visualízate”, así como el mejor dúo o grupo de año.

El otro de los grandes reconocimientos de estos premios, que entrega la cadena hispana Univisión por votación popular de su audiencia, fue para otro colombiano, J Balvin, que se llevó el galardón “Premio Lo Nuestro” al artista del año, que se sumó al de mejor artista masculino en categoría general.

Shakira y Carlos Vives ganaron además los premios de vídeo del año y mejor canción tropical por “La Bicicleta”.

El grupo de pop juvenil CNCO, que el año pasado publicó su primer disco tras ganar el concurso de telerrealidad “La Banda”, se llevó por su parte tres de los cinco premios de la categoría pop-rock.

Su álbum “Primera Cita” y el sencillo “Tan fácil” se consagraron como los mejores dentro de este área, lo que les llevó a hacerse además con el de mejor Grupo o dúo pop-rock del año.

En esta categoría, el español Enrique Iglesias ganó el premio a artista masculino del año, mientras que el femenino fue para la mexicana Thalia.

El cantante madrileño consiguió además el de colaboración del año por el tema “Duele el corazón”, en el que colaboraba junto al cantante urbano Wisin, que fue uno de los grandes derrotados de la noche, pues apenas pudo confirmar una de las siete nominaciones con las que llegaba a la gala.

El otro es, en menor medida, la banda mexicana Banda Sinaloense MS de Sergio Lizarraga, que aspiraba a siete premios y se fue con dos.

Curiosamente la Banda MS ganó los de álbum y canción del año en el género regional mexicano, con “Qué bendición” y “Solo con verte”, mas, sin embargo, su compatriota Julión Álvarez les arrebató el de artista del año y artista de banda en esta categoría.

En el género urbano, el colombiano Maluma se fue a casa con las estatuillas que le reconocen como el más popular en las categorías de artista del año y mejor álbum gracias a su “Pretty Boy/Dirty Boy”, mientras que la canción del año fue para “Hasta el amanecer”, de Nicky Jam. (Con información de Agencia Reforma y EFE).