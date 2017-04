¿Elizabeth Gutiérrez le responde a Jacky Bracamontes? (FOTO)

Después de que Jacqueline Bracamontes desatara una bomba al reconocer que sí mantuvo una relación sentimental en el 2009 con William Levy, quien según ella la engañó, pues le dijo que ya no tenía relación alguna con la madre de su hijo, la actriz, Elizabeth Gutiérrez, cuando sí era cierto, ahora la actriz al parecer decidió responderle a la mexicana de una forma muy sutil.

Fue hace unos días cuando Bracamontes declaró en el programa de Primer Impacto de Univisión lo siguiente: “Él me había dicho ‘yo no estoy con mi mujer, estamos separados…’ por eso estábamos saliendo así como viendo qué pasaba, sabía que su situación era complicada, que tenía un hijo y yo no quería formar una familia con una persona que ya tenía hijos pero había mucha química, nos llevábamos muy bien, nos la pasábamos muy bien juntos, nos divertíamos muchísimo”.

Jacky dijo que Levy la traicionó: “Jacky mi exmujer está embarazada de mi segundo hijo”, le habría dicho el cubano. Por lo que Bracamontes confesó: “Fue un shock porque no me esperaba que me dijera eso porque él me había dicho que no estaban juntos, entonces, ¿cómo? ¿por el Espíritu Santo?”.

Pues al parecer la noticia llegó a oídos de Gutiérrez, por lo que publicó una foto en sus redes sociales donde se le puede ver luciendo un sexy vestido rojo frente a la playa. “Viviendo. Agradecida. Riéndome de todo. Las cosas que veo. Efecto boomerang”.

Ahora varios medios aseguran que esa fue su respuesta a Bracamontes y afirman que hasta le advirtió de que todo lo que ha dicho se le puede regresar.

Tras ese mensaje sus fans dijeron: “qué buen comentario el suyo, yo creo que @jackybrv se equivocó en el nombre del libro debería llamarse en ves de ‘La pasarela de mi vida’, ‘las revolcadas de mi vida y las de Martin'”, “Yo no creo que está bien que una persona que tuvo una aventura con un hombre y ahora está casada debe de estar escribiendo en un libro su aventuras pasadas. Ahora para vender saca toda está historia al medio. Que tenga vergüenza, respeto o orgullo de mujer”, “muy buena respuesta mi Ely. Todo en esta vida se paga lo q haces se regresa. Y fea qué está la trotamontes esa”, “Jajajaja Bravo!!!! Con guante blanco, así debe ser, no pierdas tu glamour haciendo caso a chismes de cicinera”.

hey Friday ???????? #living #grateful #laughingalltheway #thethingsisee #boomerangeffect Una publicación compartida de Ely (@gutierrezelizabeth_) el 7 de Abr de 2017 a la(s) 6:15 PDT

Además Elizabeth Gutiérrez en otro mensaje añadió: “Trabaja duro y sé una buena persona”… ¿también estaría dedicado a Jacky?

As simple as that!!☝???? Una publicación compartida de Ely (@gutierrezelizabeth_) el 7 de Abr de 2017 a la(s) 9:05 PDT

Collecting memories!!! ????????????♥️???????? #seaofgalilee Una publicación compartida de Ely (@gutierrezelizabeth_) el 7 de Abr de 2017 a la(s) 3:53 PDT

