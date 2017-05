Malas noticias para sus fans… Elizabeth Álvarez niega supuesto regreso de Adela Noriega

La actriz Elizabeth Álvarez niega que haya sido ella, quien a través de una cuenta de Instagram, confirmara el regreso de Adela Noriega a la televisión, señalando que se trata de una cuenta falsa que no ha podido desaparecer.

“Es una cuenta falsa de una persona que no tiene nada más que hacer, que hablar y poner cosas mías y tiene un millón de seguidores, ya la he reportado pero no sé, no entiendo eso. Nada me gustaría más que ver a Adela Noriega, me encanta, la admiro y la respeto, pero no tengo contacto con ella, eso es falso totalmente falso”, dijo la actriz sobre la noticia que había entusiasmado a muchos de sus fans y que ahora será un duro golpe para ellos.

La esposa de Jorge Salinas explicó que sus cuentas oficiales son @alvarezelizabeth en Instagram y @cuquitaoficial en Twitter, que es la cuenta que más usa, aun así algunos de sus amigos siguen a la cuenta falsa y se confunden, por eso espera que sus seguidores que estén en la cuenta falsa se vayan a las que ella sí usa.

“Son fotos que yo subo a Twitter, si subieran fotos de mi álbum personal sí me sacaría mucho de onda, pero son fotos que yo he subido y he querido compartir con la prensa, así que no me molesta, le agradezco que se tome tanto tiempo dedicado a mí, que maravilla tener un fanático o fanática de esa forma”, explicó Álvarez sobre las fotos que la cuenta falsa ha subido de sus mellizos.

Elizabeth comentó que agradece que a pesar de su receso como actriz, los ofrecimientos no le han faltado, incluso aseguró que si todo marcha bien, este mismo mes retorna a los foros con un proyecto de la productora Nathalie Lartilleux, con quien ya había trabajado en “Corazón Indomable” en 2013.

Por el momento disfruta el mejor personaje que tiene en sus manos, el de ser mamá, por lo que pasa el mayor tiempo posible con sus hijos, incluso antes de acudir a la presentación de la línea de cosméticos Mímika, de Aracely Arámbula, los bañó y durmió. “Papel como actriz hay muchos, pero como ser humano ser mamá es la bendición más grande del mundo y cuando Dios te bendice con dos hijos en un mismo parto, es un regalo de la vida, así que más bendiciones no puedo pedir”.

Explicó que antes de la llegada de Máxima y León, sus mellizos, disfrutó mucho su matrimonio, pero ahora están en otra etapa donde goza la dinámica de buscar cosas que pueda hacer toda la familia, eso sí, sin descuidar la parte como pareja. “Mi marido está de gira en Sinaloa con su obra ‘Variaciones enigmáticas’, pero se regresa para celebrar a su mamacita en la casa, con sus peques, y luego se va otra vez, pero son cosas que uno tiene que hacer”.