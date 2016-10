El thriller ‘Desierto’ muestra un peligro mortal del innmigrante en la frontera y su lucha por sobrevivir

A solo semanas de que se celebren las elecciones presidenciales y en medio de un clima antiinmigrante exacerbado por la retórica de la campaña del candidato republicano Donald Trump, llega este 14 de octubre a la pantalla grande la película Desierto.

El thriller, escrito, producido y dirigido por el mexicano Jonás Cuarón y protagonizado por Gael García Bernal, Jeffrey Dean Morgan y Diego Cataño, narra la historia de supervivencia de un grupo de migrantes que al intentar cruzar la frontera se topa con un vigilante xenófobo decidido a matarlos con un rifle y la ayuda de su perro de cacería.

Desierto es una película de héroes. El migrante es un héroe. Todo lo que hace es por la causa más noble: sacar adelante a sus familias y la sociedad lo criminaliza.

Jonás Cuarón, cineasta.

En entrevista con MundoHispánico, Cuarón habló sobre su segundo largometraje y el fenómeno de la migración, entre otros temas.

MH: ¿Qué coincidencia que Desierto se estrene a unas semanas de la elecciones presidenciales en el país?

JC: Lo curioso es que empecé a escribir el guión cuando el panorama de estas elecciones no se veía venir. Desde entonces los políticos ya usaban esta retórica de odio hacia los migrantes. Me tardé tanto tiempo en escribirlo que Gael se burlaba diciendo que cuando saliera ya no iba a ser relevante. Lo triste es que sigue más relevante que nunca.

MH: ¿Por qué elegiste a Gael García Bernal para el rol principal?

JC: Es un actor que admiro mucho y conoce bastante sobre el tema. Yo lo conocía muy poco y asumía que no le interesaría el proyecto. Se lo envié y a las pocas horas me respondió muy emocionado, se unió al proyecto y fue un gran aliado.

MH: ¿Y a Jeffrey Dean Morgan como el villano?

JC: Necesitaba a un actor cuyo físico fuera aterrador, pero también que tuviera un lado humano. A la primera reunión llegó en su camioneta, habló de sus perros, le encantan los rifles y su visión política es muy idéntica al del personaje. Tenía que ser él.

MH: ¿Desierto le devuelve la humanidad al inmigrante?

JC: Me preguntan si quiero hacer una película de superhéroes. Les digo que yo ya hice una. Desierto es una de héroes. Ese era mi propósito.

MH: ¿Crees que la migración terminé algún día?

JC: La migración ha existido desde que existe la humanidad, no existiría si no hubiéramos migrado de África. Se me hace triste que estando en el siglo XXI sigamos con estos conceptos tan extraños como el de las fronteras. Todos los días mueren muchos migrantes en el desierto, tienen que cruzarlo por políticas antinmigrantes. Eso se evitaría cuando dejemos de ver el tema migratorio como un problema y verlo como lo que es: un fenómeno. Es importante analizar qué es lo que hace que la gente tenga que irse de sus hogares.

BREVE BIO:

Nombre: Jonás Cuarón

Profesión: Cineasta, guionista y productor

Nacionalidad: Mexicano

Nació: 1981

Estado civil: Casado con la editora Eireann Harper

Desierto

Estreno: 14 de octubre

Info: www.stxmovies.com/desierto