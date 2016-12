‘El Show de Washington Party’ llega a La Que Buena

Tras ocho años de haberse marchado de Atlanta y dejado un hueco en la radio en español con su popular programa de música tropical-urbana en la extinta emisora Viva 105.7 FM, Washington Party está de regreso para armar la fiesta nuevamente.

Con El Show de Washington Party, que se inauguró oficialmente el pasado 5 de diciembre en La Que Buena 101.9 FM, el locutor dominicano está optimista de volver a conquistar al público latino de Georgia.

“Hice una pausa. Me fui de Viva 105.7 con el dolor de mi alma, tuve que renunciar porque ya no me sentía cómodo. Ahora regreso para darlo todo a través de la radio a mi público, al entretenimiento, a los clubes, a la comunidad”, comento el locutor caribeño.

El Show de Washington Party se transmite de lunes a viernes de siete a nueve de la noche con los éxitos del momento de reggaetón, bachata, salsa, merengue y algunos pop.

“El show es muy interactivo con intercambio de llamadas nuestros oyentes y ponerles las canciones que mas solicitan y entrevistas con sus artistas favoritos”, agregó Washington Party, nombre artístico que usa el locutor desde hace varios años.

“Lo esencial es trabajar con el corazón, hacer las cosas con amor y entregarse totalmente al público. Hacer radio con amor es lo más grande”, Washington Party, locutor

Su amor por la radio

El nuevo locutor estrella de La Que Buena 101.9 FM tiene una trayectoria de 24 años en la radio latina en Estados Unidos y ha tenido shows en ciudades como Boston, Tampa, Washington y Filadelfia.

Sin embargo, antes de emigrar a este país, Washington De Jesús Concepcción ya llevaba algunos años trabajando en varias emisoras de República Dominicana.

“A los 13 años descubrí en mi pueblo (La Vega) la radio. Me gustaba conversar con los locutores y hacerles muchas preguntas”, recordó el locutor.

Washington De Jesús explicó que él tenía como 15 años cuando empezó a trabajar en la radio con el merenguero Bonnie Cepeda. Luego participó en programas como El poder del merengue y la salsa, pero solo seleccionando música porque aún tenía voz de niño y no le permitían hablar en los micrófonos.

“Así me fui desarrollando hasta que tuve mi propio show. Luego me fue a la capital a trabajar en el programa Merengueando con Alejandro Cruz, que ganó varios premios importantes”, acotó.

Al hablar de esta nueva oportunidad en Atlanta, Washington De Jesús dijo estar muy agradecido.

“Me siento supercontento por la oportunidad, me siento como si fuera el primer día, con fiebre de trabajar en la radio. Todo el staff de La Que Buena me ha recibido con los brazos abiertos”, aseguró el dominicano. “Estoy listo para entregarme al público que me recibió tan bien en mis años en Viva y espero repetir la hazaña”, agregó.

BREVE BIO

Nombre: Washington De Jesús Concepción

Profesión: Locutor y DJ de radio

Nacionalidad: Dominicano

El Show de Washington Party

Cuándo: lunes a viernes, 7-9 p.m.

Dónde: La Que Buena 101.9 FM

Info: 770.674.2500 y www.laquebuenaatlanta.com