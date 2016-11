El primer despido de Univision: ‘Hasta el día de hoy hice parte de la gran familia’ (FOTO)

Los rumores fueron ciertos y ya hubo un primer despido en Univisión. Se trata de Jessica Cediel, quien junto con otros 50 empleados dejó de laborar para la empresa.

Fue la misma colombiana quien confirmó la noticia a través de sus redes sociales: “Hola mis amores! Hoy es un día muy especial y por eso quiero compartirlo con ustedes! Y de igual manera quiero ser la primera en darles la noticia: Hasta el día de hoy hice parte de la gran familia @univision! GRACIAS a todas las personas que hicieron parte de esto! Fue una experiencia hermoso y única llena de aprendizajes! Gracias papi Dios por todo! De tu mano siempre y que se siga haciendo tu voluntad! Los amo! Nos volvemos a ver pronto! Les tengo una gran sorpresa. BYE”.

Según la revista People en Español, la también actriz y modelo colombiana se unió al canal en agosto del 2014 para formar parte del programa El Gordo y la Flaca como reportera de noticias de entretenimiento, después se incorporó a ‘Sal y Pimienta’ para realizar entrevista, hasta que este martes fue despedida.

La revista explica que también el reportero de espectáculos Jorge Borges cesó su servicio a la cadena tras ser informado que su segmento Luces, cámara, acción sería eliminado de Noticias 23 Miami.

“Me dijeron que mi posición sería eliminada y que no renovarían mi contrato”, dijo Borges a el Nuevo Herald. “Lo que me sorprendió fue que hacía dos semanas me habían informado que aunque pensaban eliminar el segmento de entretenimiento, respetarían mi plaza, ya que mi contrato decía que yo era reportero, sin especificar la especialidad”.

Justo ese día del despido de Borges, Univision Communications anunció que despediría al 6% de su fuerza laboral a nivel nacional debido a una “restructuración laboral” después de los decepcionantes resultados obtenidos en el último trimestre tras tener una pérdida neta de $30.5 millones de un total de ingresos de $735 millones. Se espera que sigan los despidos.