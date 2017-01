El histórico y esplendoroso Teatro Fox

En esta edición de Paseando por Georgia, les presentamos un vistazo a uno de los centros de espectáculos más importante de Georgia.

Si usted no ha visitado aún el emblemático Teatro Fox, el 2017 le ofrece una gran variedad de musicales, shows de comedia, ballet, danza y conciertos.

El exuberante teatro –que la revista Billboard nombró en 2009 como el centro de espectáculos número uno de la década a nivel mundial en la categoría de menos de cinco mil asientos– presenta más de 150 funciones al año.

Su historia

En 1928 comenzó la construcción del inmueble que originalmente sería la sede de los Atlanta’s Shriners.

Su diseño y arquitectura están inspirados en famosas edificaciones del Medio Oriente y España como el templo de Amón-Ra en Karnak, Egipto y el Palacio de Alhambra en Granada. Hermosos y elaborados diseños árabes como domos, alminares (torres de las mezquitas), detalles de hojas doradas y esculturas de dioses egipcios antiguos adornan su sala principal, sus salones de eventos privados y sus corredores.

El costo del teatro fue de tres millones de dólares (40 millones en la actualidad). Fue demasiado para los Shriners, que un año más tarde rentaron el auditorio a William Fox, un empresario de cine. Con la gorda billetera de Fox, se adquirió a ‘Mighty Mo’, el gigantesco órgano tubular Möller de 3,622 tubos, considerado el más grande en el mundo.

Algunos eventos que se avecinan:

The Little Mermaid: Broadway in Atlanta arranca el año con el bello musical de Disney que cuenta las aventuras de Ariel y sus amigos. 12-15 de enero. Jueves, 7:30 p.m.; viernes, 8 p.m., sábado, 2 y 8 p.m.; domingo, 1 p.m. Desde $30.

Maluma World Tour: El cantante colombiano arrancará el 2 de marzo su gira por Estados Unidos que lo llevará por 13 ciudades, incluyendo Atlanta. 12 de marzo, 7 p.m. $49-$109.

Danza de Alvin Ailey: Como es tradición cada febrero, la legendario compañía de danza contemporánea Alvin Ailey American Dance Theater brindará su nuevo show. 10-14 de febrero. Desde $25.

TEATRO FOX

Cuándo: hay eventos todo el año

Costo: diversos precios

Dónde: 660 Peachtree St., Atlanta.

Info: 404.881.2100 y www.foxtheatre.org