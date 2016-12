El día más vergonzoso de Alejandra Espinoza (VIDEOS)

La seguridad es uno de los puntos principales para poder resaltar la belleza… al menos así lo piensa Alejandra Espinoza, quien ahora es una de las mujeres con más seguridad para hablar ante las cámaras, algo que no tenía hace unos cuantos años.

Y es que explorando el “baúl de los recuerdos” de YouTube, encontramos el video de cuando Ale compitió para Nuestra Belleza México 2006, una escena que seguramente a la guapa presentadora de Univisión no le gustaría recordar.

Se trata del momento en que Pepillo Origel le está haciendo la tradicional pregunta como finalista del concurso de belleza, a través de la cual el jurado evaluaría su seguridad al hablar y su forma de pensar.

“Estas preguntas las hizo el público, esta pregunta la hizo Jacqueline Hernández y dice: Dime dos alternativas para evitar la pérdida de nuestros ecosistemas y que nuestros ojos volteen a ver el mundo que nos estamos acabando”.

“Bueno, pues desgraciadamente nosotros tenemos mucha culpa en, perdón, perdón… mucha culpa en lo que está sucediendo en el ecosistema, pero creo que si nosotros ponemos un poquito de nuestra parte podemos mejorarlo, alguna de las alternativas sería el mejorar y el crear más…”, es entonces cuando la bella tijuanense baja la mirada apenada porque no le están viniendo las respuestas y dice “estoy muy nerviosa”.

Pepillo rápidamente trata de calmarla: “No, no, no, tranquila, estás hermosa, todo el mundo te está viendo bien”.

Entonces la presentadora del reality show La Banda retoma la palabra y dice: “Bueno, pues una de las alternativas sería el crear más bosques, el crear más áreas verdes, también una de las otras sería, bueno también yo estoy totalmente en contra de lo que son las guerras, ya que las guerras crean destrucción, muertes y muchísima más contaminación a nuestro planeta. Gracias”.

Trató de reivindicarse, pero al parecer ya era demasiado tarde para el jurado calificador, porque al final solamente le concedieron el cuarto lugar, algo en lo que no ocultó su gran molestia, a juzgar por el video.

En otro de los videos del recuerdo, aparece Ale Espinoza ya como participante de la primera edición de Nuestra Belleza Latina, en donde confiadamente aparece diciendo a Osmel Sousa: “Tiene que ver tu seguridad para poder resaltar tu belleza, si eres bella y no eres segura de ti misma…”.

Y así fue que Alejandra Espinoza se convirtió en la primera Nuestra Belleza Latina.

A pesar de todo muchos usuarios le manifestaron su apoyo y otros no tanto, “el que persevera alcanza, Alejandra Espinoza ahora es un icono ejemplar para todas esas mujeres luchadoras, todo en la vida se puede lograr, aquí en este certamen se fue desanimada cierto pero en su mente y corazón el sueño apenas comenzaba… ahora es admirada y querida por todas las personas”, “perdiste porque los nervios te traicionaron pero ahora te ha ido mejor!!”, “lo que ella no sabía era expresarse muy bien frente a las camaras se ponía demasiado nerviosa pero ella se ha superado en todos estos años ella es la que en más programas ha participado y que siga creciendo por que le ha costado críticas y ofensas”, “con pregunta más fácil hasta me dio vergüenza ajena jajaja”, le escribieron.