Eduardo Yáñez confirma los rumores y acepta noviazgo

Después de mucho negarlo, Eduardo Yáñez aceptó que está “feliz y enamorado” de su novia África Zavala. Antes de abordar el avión, el galán de novelas viajó acompañado de la actriz para comenzar un nuevo proyecto.

“Voy a Los Ángeles hacer una película que se llama ‘De Matar a Mi Marido’. Es una comedia española y me toca trabajar con María Conchita Alonso quien ya fue mi compañera en un video musical; ahora nos toca coincidir otra vez y estoy muy contento de tener este proyecto en las manos por el momento”, dijo en entrevista para el programa Hoy.

Eduardo no quiso dar detalles de su relación amorosa, aunque dejó muy en claro que está muy contento, pues también podría producir una serie protagonizada por África Zavala.

“Podría ser que yo le de vida a Osiel Cárdenas del cartel del golfo. Ese proyecto es mío y pienso proponérselo a la empresa. África Zavala sería la protagonista, y podría estar Zerboni, y no quiero escupir más nombres porque algunos se pueden caer, otros no. Respecto a mi vida personal nunca he hablado de ella, tampoco va hacer en este momento, pero estoy muy feliz”.

Cabe destacar que aunque Eduardo no quiso hablar sobre África, en el programa Hoy, Raúl Araiza reveló que su colega le confesó estar perdidamente enamorado de Zavala.

También confesó que vivió un momento pues murió un familiar en Estados Unidos, “híjole yo traigo algo metido ahorita, a un ahijado lo atropelló en Los Ángeles una mujer alcoholizada. La señora está libre, salió bajo fianza y ojalá le toque su juicio y el juez determine lo que deba hacer; yo tampoco deseo el mal para nadie, pero se llevó la vida de un ser muy amado por su padre, que es como un hermano para mí. Pero no lo sé, debe de haber alguna bendición muy grande pronto, después de una tragedia tan fuerte”.