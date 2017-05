Dulce María reacciona por escena gay de su exnovio Poncho Herrera (VIDEO)

La cantante mexicana Dulce María se mostró orgullosa por el trabajo que ha hecho en la actuación su exnovio Alfonso Herrera.

Y es que después de que circularan en las redes sociales las atrevidas imágenes del exintegrante de RBD, junto a Miguel Ángel Silvestre en la serie Sense8, producida por Netflix, Dulce María también dio su opinión.

“No he visto las escenas pero lo que sí es que me da muchísimo orgullo y gusto que esté llegando tan alto y que se atreva como actor a todos los personajes que lo han llevado a donde está. Me consta que todos los que estuvimos en el grupo hemos luchado -cada uno por sus sueños- y me da mucho orgullo lo que van haciendo”, dijo al programa de Telemundo Suelta la Sopa.

Como parte de su personaje para la serie “Sense8”, el actor Alfonso Herrera protagonizó una escena romántica junto a otro hombre.

Herrera interpreta a “Hernando Fuentes”, quien es pareja de “Lito Rodríguez”, personaje al que da vida el actor Miguel Ángel Silvestre.

En uno de los episodios de la nueva temporada de la serie de Netflix se ve a ambos personajes disfrutando de su amor en la playa.

Alfonso Herrera comienza a quitarse la ropa hasta quedar únicamente en tanga para meterse al mar. Silvestre lo sigue y después terminan besándose apasionadamente sobre la arena.