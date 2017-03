Dr. Wagner Jr. y Psycho Clown lucharán en Mucha Lucha Atlanta

Antes de que alguno de los dos pierda su máscara en su enfrentamiento en Triplemanía XXV el 26 de agosto en la Arena Ciudad de México, Dr. Wagner Jr. y Psycho Clown medirán fuerzas en Mucha Lucha Atlanta 11: Apocalipsis.

Los gladiadores mexicanos son el platillo fuerte de la jornada que la empresa local Mucha Lucha Atlanta (MLA) presentará el 26 de marzo en Norcross.

“Siempre he soñado con ser uno de los grandes de la lucha libre y para eso tengo que enfrentarme a los grandes en México y en el mundo”.

Psycho Clown

El mexicano Ricardo Ordaz, fundador y presidente de MLA, explicó que además del combate entre Dr. Wagner Jr., y Psycho Clown, en la velada habrá una lucha sin reglas dentro de una jaula entre el mexicano Penta Zero M (antes Pentagón Jr.), que expone su cinturón del Campeonato de la MLA ante el puertorriqueño Mr. 450. Además, el mexicano Rey Horus tratará de arrebatarle el título del Campeonato Global de la MLA al estadounidense AR Fox. Y en la cuarta lucha más importante de la jornada (en la que estarán encadenados), Vary Morales tendrá su revancha por un campeonato texano ante Poder Nocturno.

En otros enfrentamientos se medirán Serpéntico, A. Theory, David Tita. Alex Cruz, Joey Lynch, A. Henry y D. Allin.

En una entrevista desde Torreón, Cohahuila con MundoHispánico, Psycho Clown habló de su preparación para sus enfrentamientos con Dr. Wagner Jr. y su pasión por la lucha libre, entre otros temas.

MH: ¿Cómo te estás preparando para tus enfrentamientos con Dr. Wagner Jr. en Atlanta y luego en el 25 aniversario de la AAA?

PC: Me estoy preparando con todo. No importa en que ciudad esté, siempre busco un lugar para entrenar y prepararme para este fuerte encuentro porque sé que es un gran luchador. Vengo con todo, vengo por todas las canicas. El que no arriesga no gana, yo estoy arriesgando mi máscara. Sé que va a ser muy difícil y por eso me estoy preparando durísimo.

MH: ¿Cuál es la clave para ganarle a Dr. Wagner Jr.?

PC: Es muy importante la condición física y por ello estoy preparándome mucho en eso y estoy sacando todas las enseñanzas de los profesores que he tenido. En esta ocasión tengo que sacarlas a tope porque es un contrincante muy difícil. Voy conociendo poco a poco los puntos débiles de Wagner y ahí vamos.

MH: ¿Vienes de familia de luchadores?

PC: Vengo de una dinastía luchística como son los Alvarado. Mi padre es Brazo de Plata, mi abuelo Shadito Cruz, mis tíos, primos, hermanas, en fin, toda la familia está dentro de este hermoso deporte. Somos casi 20 luchadores. Desde muy niño me ha gustado este deporte, respiro lucha libre y gracias a la lucha libre he conocido grandes personas y amigos.

SIN FILTRO con Psycho Clown

Sus recuerdos de su papá Brazo de Plata: “Desde muy niño iba a todos lados con mi padre. Yo vendía máscaras y trompetas en las arenas, él las compraba y yo las vendía. Conocí a grandes estrellas, pero cuando anunciaban a mi papá en las arenas se me enchinaba la piel”.

Acerca del público: “Lo mejor para un luchador es que el público te aplauda, use tu máscara, lleven pancartas y te saluden. Verlos a ellos hacen que se me olviden los problemas, siempre me llenan el alma”.

Mucha Lucha Atlanta 11: Apocalipsis

Cuándo: 26 de marzo, 4:30 p.m.

Costo: $20 (niños) y $35 (adultos).

Dónde: Espacio Discotheque, 6100 Live Oak Pkwy., Norcross.

Info: 678.334.9121 y www.muchaluchatl.com