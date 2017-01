Don Francisco hace llorar a Jessica Carrillo (VIDEO)

Don Francisco tiene la costumbre de sacar las más grandes revelaciones a todo artista que se presente en su show, pero en esta ocasión le tocó a su compañera de programa, la guapa Jessica Carrillo, quien terminó llorando en una conmovedora entrevista.

Y es que don Francisco le pidió que contara los motivos que la llevaron a dejar a sus papás en México, para venir a vivir con sus hermanos a los EE.UU., y la presentadora no pudo evitar derramar las lágrimas.

“Ellos siempre han estado, en las buenas y en las malas… apoyándome y me han demostrado que no importa qué tan mal hijo sea uno, porque no porque haya sido una mala hija, pero todos en la adolescencia les damos dolores de cabeza a papá y a mamá”.

“Y parece que tú se los diste grandemente”, dijo el presentador chileno. “De alguna manera, puede ser por terquedad, porque andaba con un muchachito que no me convenía, y entonces…”, dijo la conductora mexicana.

Don Francisco le preguntó si con él es con quien había venido a Estados Unidos, pero Jessica aseguró que llegó sola a vivir con sus hermanos, “siento que les fallé a mis papás porque ellos me dieron una educación muy buena y a veces uno se deja llevar por una persona quizá que le habla bonito, que le dice cosas al oído, y te olvidas de todo lo que te han enseñado”.

Entonces el presentador le dijo que esa sería una buena oportunidad para enviarle un mensaje a sus padres: “Yo sé que ya han pasado muchos años y ahora sé que el pasado en el pasado está, pero mami, papi, perdón por todo lo que los hice sufrir, porque quizás en ese momento no fui la hija que ustedes hubiesen querido, pero creo que me redimí y espero ahora sí se puedan sentir orgullosos de mí, de lo que he hecho y de lo que todavía pienso hacer en mi vida”.

Al ser cuestionada sobre la cosa que la ha hecho sentir más orgullosa en su carrera, la presentadora respondió sin dudar que “los Juegos Olímpicos de Río… porque es un campo que no domino”.

Y sobre su sueño a futuro, Jessica Carrillo dijo que no pretende “llegarle a los zapatos” a don Francisco, pero sí desea tener su propio show.

Entonces, don Francisco le dijo que le daría el mismo consejo que le dio a su hija, quien también trabaja en la televisión: “Nunca te creas el cuento que el éxito y la derrota están al lado, y que la soberbia del éxito dura hasta el próximo fracaso. No te olvides nunca de eso, con la modestia se avanza más”.