Don Francisco hace aparición con Jimmy Fallon (VIDEO)

Tal vez muchos pensaron que después de su salida de Univisión, la carrera de Don Francisco estaba acabada. Sin embargo Mario Kreutzberger, está demostrando que aún tiene mucho por ofrecer a su público.

Y es que el conductor chileno no sólo está acaparando los niveles de audiencia con su nuevo programa en Telemundo, sino que también está siendo invitado a otros shows estadounidenses donde causa sensación.

Precisamente el presentador estuvo junto a Jimmy Fallon, donde unieron sus voces para cantar To All The Girls I’ve Loved Before, que fuera interpretado por Willie Nelson y Julio Iglesias.

Esto se dio durante el programa Late Show de Jimmy Fallon (NBC) y comenzó con Fallon leyendo una carta que decía: “Hola Jimmy, he escuchado que Don Francisco [del programa] Sábado Gigante está ahora en Telemundo en el programa Don Francisco Te Invita, y que sale al aire todos los domingos”.

El conductor confesó que “ama” a Don Francisco, “hay una leyenda que sugiere que Don Francisco puede ser convocado a través del poder de la canción”, dijo antes de comenzar a interpretar To All The Girls I’ve Loved Before y ahí fue donde apareció el conductor del programa de Telemundo Don Francisco te invita. Después de esto… ¿estará arrepentido Univisión?