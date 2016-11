Disfruta este fin de semana de los mejores eventos en Austin y el centro de Texas

Si vives en Austin o el centro de Texas, estos son los eventos que no puedes perderte a partir del 4 de noviembre:

FESTIVALES DE OTOÑO

Barton Hill Farms

Hasta el domingo 13 de noviembre. Abierto todos los fines de semana. Sábados de 10 a.m. a 8 p.m. y domingos de 10 a.m. a 6 p.m. Huerto de calabazas, animales de granja y actividades para niños de todas las edades. $0 – $14. 1115 Farm to Market 969, Bastrop. Más detalles en http://bartonhillfarms.com/

Elgin Christmas Tree Farm

Abierto todos los días. Horarios varían. Decoración de calabazas para los niños, paseos en vagón con paja, música en vivo y mucho más. $0 – $9. 120 Natures Way, Elgin. Detalles en http://www.elginchristmastreefarm.com/ o llamando al 512-281-5016.

Sweet Berry Farm

Hasta el domingo 6 de noviembre. 8:30 a.m. a 5:30 p.m. y 1 p.m. a 5 p.m. Actividades para los niños incluyen arte de arena, paseo en trenecito, laberintos y dibujos faciales. Entrada gratuita. 1801 FM 1980, Marble Falls. Detalles en http://www.sweetberryfarm.com/ o comunícate al 830-798-1462.

Festival de otoño – ciencia y naturaleza

Sábado 5 de noviembre, 9 a.m. a 12 p.m. Ven a pasar un día al aire libre en medio de la naturaleza o relájate un poco viendo la galaxia en el planetario. Gratuito. Austin Natura & Science Center, 2389 Stratford Dr. Para más detalles, visita http://bit.ly/2fgfbW5 o comunícate al 512-974-3888.

Festival de otoño – Potter’s House

Sábado 5 de noviembre, 10 a.m. Comida, juegos y diversión para toda la familia. Gratuito. Potter’s House Christian Church, 13461 Pond Springs Rd. Más detalles en http://www.austinpottershouse.com/

Festival de otoño – Highland Park Elementary

Sábado 5 de noviembre, 11 a.m. a 2 p.m. Comida, premios y diversión para todos. Gratuito. Primaria Highland Park, 428 Kingston Lacy Blvd., Pflugerville. Más detalles en http://bit.ly/2ebA28E

Festival de otoño – DolphinFest

Sábado 5 de noviembre, 12 p.m. a 5 p.m. Festival de otoño completo con brincolines inflables, música en vivo, y juegos para la familia entera. Gratuito. Will Davis Elementary School, 5214 Duval Rd. Detalles en http://bit.ly/2ebDQqh

Festival de otoño – Comunidad Este de Austin

Sábado 5 de noviembre, 1 p.m. a 6 p.m. Ven a conocer a tus vecinos y a otros residentes del este de Austin, mientras disfrutas de rica comida, música de DJ y mucho más. Se sugiere una donación de comida enlatada como pago de admisión. Space12, 3121 E.12th St. Más detalles en http://bit.ly/2dXuXTD

Festival de otoño – EagleFest

Domingo 6 de noviembre, 11 a.m. a 2 p.m. Platillo de comida $10, juegos y diversión para todos. $10 pulsera de juegos o 10 tickets por $10. St. Paul Lutheran School, 3407 Red River St. Detalles en http://bit.ly/2eGxSl5

Festival de otoño – Round Rock

Domingo 6 de noviembre, 2 p.m. a 5 p.m. Ven a disfrutar una tarde de diversión, juegos, premios y comida gratis. Se sugiere una donación de comida enlatada. Round Rock Presbyterian Church, 4010 Sam Bass Rd. Para más detalles, visita http://bit.ly/2ewcHSi

MÚSICA, TEATRO Y ARTE

Espectáculo de magia

Martes 1 de noviembre hasta el domingo 6 de noviembre. Horarios varían. Show lleno de divertidos trucos de magia, acrobacias mortales y actos asombrosos que no te puedes perder. $20+. Bass Concert Hall, 2350 Robert Dedman Dr. Para compra de boletos y más información, visita http://austin.broadway.com/

Exposición de arte

Hasta el miércoles 30 de noviembre, 10 a.m. a 5 p.m. Caricaturistas de Texas. Gratuito. Biblioteca Hampton, 5125 Convict Hill Rd. Más detalles en http://bit.ly/2cDaMfm o comunícate al 512-974-9900.

‘Mi lindo Panamá’

Sábado 5 de noviembre, 7 p.m. a 1 a.m. Folklore y Ritmos de Panamá presenta, Mi lindo Panamá. Gala en celebración del mes de la patria, con invitados especiales, Chakatin, ‘El Ritmo Que Me Gusta’ y Odette Cortez. $25. Sterling Event Center, 6134 US 290 Frontage Rd. Detalles y compra de boletos en http://bit.ly/2dXAPfT

Los Temerarios en concierto

Domingo 6 de noviembre, 8 p.m. Los Temerarios y Grupo Liberación llegan a Austin. $40. El Coliseo de Austin, 9111 FM812. Detalles y venta de boletos en http://thecoliseumaustin.com/

Jesse & Joy en concierto

Viernes 11 de noviembre, 8 p.m. Jesse & Joy regresan a Austin como parte de su tour Un Besito Más. $40 – $195. El Coliseo de Austin, 9111 FM 812. Para detalles y compra de boletos, visita http://bit.ly/2ekOPQB

Exhibición en conmemoración

Sábado 12 de noviembre, 10 a.m. a 1 p.m. Si eres un fan de Roberto Clemente, no te puedes perder este evento. Despliegue de objetos conmemorativos de este gran jugador de béisbol puertorriqueño. Gratuito. Puerto Rican Cultural Center, 701 Tillery St. Detalles en http://bit.ly/2drLMTv

Noche de comedia

Domingo 13 de noviembre, 8 p.m. Comedia, sólo para adultos. $49.50 – $59.50. El Coliseo de Austin, 9111 FM 812. Para más detalles y compra de boletos, visita http://bit.ly/2eHb2qn

Noche de tambores

Sábado 19 de noviembre, 8 p.m. a 12 a.m. Esquina Tango presenta Caribe Night – Noche de Tambores, con música caribeña de Puerto Rican Folkloric Dance y Wache. $10 – $12. Esquina Tango, 209 Pedernales St. Para más detalles, visita http://www.esquinatangoaustin.com

COMUNIDAD

Pink Pilates

Nueva sesión comienza el martes 8 de noviembre, 1 p.m. por seis semanas. Ejercicios de Pilates para mujeres recuperándose del cáncer del seno. Gratuito. Ballet Austin, 501 W. 3rd St. Reserva tu lugar en http://bit.ly/2eUAZmJ o al 512-501-8704.

Día del parque

Sábado 5 de noviembre, 9 a.m. a 12 p.m. El Austin Parks Foundation te invita a su evento comunitario, donde podrás ayudar en la limpieza de tu parque público más cercano. Gratuito. En parques de toda la cuidad. Para registrarte como voluntario, visita http://bit.ly/2f7Ps2L

Bazar benéfico

Sábado 5 de noviembre, 9 a.m. a 3 p.m. Disfruta de un día en familia mientras haces tus compras navideñas, a beneficio de escuelas locales. Habrá entretenimiento para toda la familia. Gratuito. Preparatoria John B. Connally, 13212 N. Lamar Blvd. Detalles en http://bit.ly/2eblVQB

Conferencia para niñas de Austin

Sábado 5 de noviembre, 9 a.m. a 3 p.m. Habrá talleres diseñados para el desarrollo de habilidades y presentaciones muy dinámicas e informativas. $30. Austin High School, 1715 W. César Chávez St. Para más detalles, visita http://bit.ly/2enHfDX, escribe a blair@genaustin.org y lee la pág. 17.

Festival de la herencia indígena norteamericana

Sábado 5 de noviembre, 9 a.m. a 11 p.m. Ven a celebrar y a honrar las contribuciones de la comunidad indígena de los Estados Unidos. $5. Travis County Expo Center, 7311 Decker Lane.

Fiesta Día de los Muertos

Sábado 5 de noviembre, 11 a.m. a 8 p.m. Ven a disfrutar de las tradiciones del Día de los Muertos con música, arte y ofrendas. Gratuito. Verde’s Mexican Parrilla, 16018 Hamilton Pool Rd. Detalles en http://bit.ly/2dJbms0

Venta de garaje

Sábado 5 de noviembre y domingo 6 de noviembre, 10 a.m. La organización sin fines de lucro, The Settlement Home for Children, te invita a su venta de garaje anual donde se espera a más de 25 mil compradores. Encuentra de todo un poco a precios de ganga. Gratuito. Palmer Events Center, 900 Barton Springs Rd. Para más detalles, visita http://bit.ly/2dJ6rai y lee la pág. 15.

Clases de baile

Sábado 5 de noviembre, 3 p.m. a 5 p.m. Clases de pasodoble, swing y salsa abiertas al público a todos los niveles. Gratuito. Austin Uptown Dance, 8868 Research Blvd. #706. Detalles en http://bit.ly/2dXvUvj

Yoga en español

Todos los jueves a las 6 p.m. y todos los sábados a las 10 a.m. Clase de yoga gratuita. Emma S. Barrientos Mexican American Cultural Center, 600 River St. Para más detalles, visita maccaustin.org

Clases de yoga en el jardín

Todos los miércoles y viernes a las 10 a.m. y los sábados a las 12 p.m. $10 para miembros del jardín, $15 para los demás. Umlauf Sculpture Garden and Museum, 605 Robert E. Lee Road. Para más detalles, visita umlaufsculpture.org

Clases de baile

Todos los domingos empezando a las 6:15 p.m. Aprende a bailar salsa y bachata. Gratuito. The Oasis, 6550 Comanche Trail. Para más información, llama a Tony Mogadam al 512-326-2382 o al 512-296-5678.

Clases de zumba

Todos los jueves, 7:30 p.m. Gratuito. El Ángel de la Salud Natural, 15200 FM1825, Pflugerville. Regístrate en http://bit.ly/2d8Jk8Y

Zumba en la OACR

Todos los lunes a las 6 p.m. Paga lo que puedas. Office of Arts and Cultural Resources, 912-B East 11th St.

EVENTOS EDUCATIVOS

Taller educativo para niños

Miércoles 3 de noviembre, 4:30 p.m. a 6:30 p.m. Programa educativo a través del uso de medios comunicativos y artes escénicas. Para jóvenes de 11 a 18 años. Gratuito. Austin Public (TV Station), 1143 Northwestern Avenue. Más detalles en http://bit.ly/2eb6RCJ o comunícate con Jaha Wilder al 512-784-2459.

Taller de construcción

Sábado 5 de noviembre, 9 a.m. a 12 p.m. Home Depot te muestra a ti y a tu hijo(a) cómo construir un helicóptero en honor al Día de los Veteranos. Gratuito. Localidades varían. Para registrate, visita http://thd.co/1bi5Y2e

Taller de curanderismo

Sábado 19 de noviembre, 10 a.m. y 1 p.m. Participantes aprenderán sobre el arte del curanderismo y podrán realizarse una limpia entre ellos. $46 – $55. Emma S. Barrientos Mexican American Cultural Center, 600 River St. Para más detalles, visita maccaustin.org

Talleres infantiles de las artes

Lunes a jueves, 5 p.m. a 7:30 p.m. Para niños de 5 a 12 años. Visita http://bit.ly/1T6vE93 para información sobre inscripciones. Programa para después de la escuela y sábados en familia. Emma S. Barrientos Mexican American Cultural Center, 600 River St. Para más detalles, visita maccaustin.org

Visita Cabela’s en Buda

Todos los martes, de 10 a.m. a 12 p.m. Cabela’s te ofrece un recorrido por su tienda que incluye una visita al acuario. Gratuito. Cabela’s, 15570 IH 35, Buda. Reserva tu lugar con allie.saunders@cabelas.com o visita http://bit.ly/2c3NO0Q.

PARA LA FAMILIA

Festival de comida y vino

Sábado 5 de noviembre, 11 a.m. a 7 p.m. Disfruta un día lleno de deliciosa comida y vino, mientras se disputa la Victory Cup en un partido de Polo. $40 – $50. ATX Polo, 13628 Gregg Manor Rd. Para más detalles, visita http://bit.ly/2emtgxe

Feria del libro

Sábado 5 de noviembre y domingo 6 de noviembre, 10 a.m. y 11 a.m. Feria anual del libro en Texas te ofrece a más de 275 autores reconocidos nacionalmente, 80 exhibidores, música en vivo y mucho más. Gratuito. El Capitolio de Texas, 1100 Congress Ave. Más detalles en http://www.texasbookfestival.org/ y lee el reportaje de la semana pasada en ahorasi.com.

Festival de paella

Sábado 12 de noviembre, 12p.m. Evento familiar con música española, bailadores de flamenco y, por supuesto, mucha paella. $20 – $57. Camp McCulloch, 18301 FM 1826, Driftwood. Para más detalles, visita http://bit.ly/2dBHOus

Festival de luces

Sábado 19 de noviembre, 3:30 p.m. a 10:30 p.m. Espectáculo de miles de luces voladoras. $5 para niños y $40 para adultos. Apache Pass, 9132 N. FM 908, Rockdale. Para más detalles, visita http://bit.ly/2eMzZSf

ToddlerPalooza

Todos los viernes de 2 p.m. a 4 p.m., empezando el 26 de agosto. Para niños de 1 a 4 años. $5 por un pase de 5 visitas. Dottie Jordan Recreation Center, 2803 Loyola Lane. Llama al 512-926-3491 o visita http://bit.ly/2bCPCOo.

Fiesta de estrellas

Todos los miércoles en la azotea de Robert Lee Moore Hall, donde podrás usar el telescopio. Visita http://bit.ly/21eJJps para horario. Gratuito. UT Campus, Robert Lee Moore Hall, esquina entre Dean Keeton y Speedway.

Sábados familiares

11 a.m. a 3 p.m. Los segundos sábados de cada mes, el museo Contemporary Austin presenta programas familiares. Gratuito. The Contemporary Austin, Laguna Gloria. 3809 West 35th St. Para más detalles, visita thecontemporaryaustin.org