Diana Golden aún no se repone de trágico momento (VIDEO)

La actriz de Televisa Diana Golden no pudo evitar derramar unas lágrimas tras confesar que aún no se repone de la muerte de su hermano.

En entrevista con Ventaneando, Diana dijo que sufrió una fuerte depresión, pues era el último familiar que le quedaba en su natal Colombia.

“La noticia de su muerte fue como un balazo en el corazón. Tenía 65 años y murió de un infarto fulminante. Yo acababa de hablar con él, estaba con unos amigos, tenía una reunión en su casa, no murió solo”.

Sin contener el llanto revivió cómo le dieron la terrible noticia: “Es una experiencia horrible, cuando mi sobrino me dio la noticia sentí un dolor profundo, me tiraba al suelo gritando. Todavía no me repongo, son golpes muy duros”.

Explicó que tenía planeado viajar a Colombia para pasar tiempo con él, “me iba a ir a Bogotá unos meses, pero de un momento a otro ya no tengo a dónde llegar, lo extraño mucho, muchísimo, todos los días de la vida. Ahora que fue mi cumpleaños no quería ni despertarme porque nadie de mi familia me pudo llamar”.

Aseguró que a pesar del triste momento, no ha recaído en el alcohol y se ha refugiado en el trabajo y el estudio.