Después del pleito de Raúl de Molina con Niurka esto pasó (VIDEOS)

La pelea en vivo entre Raúl de Molina y Niurka aún sigue dando de qué hablar.

Después de que terminó el programa “El Gordo” no le dio importancia a la “amenaza” de la cubana quien le advirtió molesta: “ojalá no te tragues esa risa”.

Al finalizar el programa entrevistaron a Raúl y él contestó: “Ay no me di cuenta que me dijo eso, ¿de verdad?, me afectó mucho”, comentó el presentador de Univisión en tono sarcástico.

Lili Estefan por su parte opinó que al ver la pelea ella prefirió levantarse de su lugar, “yo me paré para que Raúl se molestara con ella, yo siempre he dicho que Niurka es de los personajes que más me entretienen, cuando a mí me dicen: Lili hoy viene Niurka, yo digo allá voy, así tenga fiebre yo me levanto de la cama, porque se me va el catarro, señores es Niurka Marcos”, dijo.

Por su parte Clarissa Molina confesó que ella se quedó “boquiabierta” al ver cómo le hablaban a Raúl y dijo junto a Lili Estefan que el problema de las redes sociales es algo serio, “si tenemos fans que tratan de maltratar a personas a nombre de uno, uno no puede darles retweet, es mejor borrar los comentarios”, comentó “La Flaca”.

Fue el lunes durante el programa en vivo que Niurka puso en su lugar al “Gordo” por burlarse de ella. La cubana le dijo al presentador que le pedía respeto cuando estaba hablando de una supuesta amenaza de muerte en contra de su persona.

“Hacer de esto un chiste a mí no me da gracia”, dijo molesta Niurka, quien denunció ante las autoridades a la actriz laura Zapata por supuestas amenazas de muerte.

Sin embargo Raúl lo tomó con gracia, “puedes contratar a la abogada Lili Estefan”, le dijo en tono sarcástico.



Y Niurka le respondió, “No es broma, si mañana te asaltan no te vas a reír, La flaca no es abogada, es una excelente periodista”. Pero De Molina no se quedó callado, “Si tienes problemas con Laura Zapata no lo tomes conmigo”.

Y la cubana exaltada le dijo, “acabas de hacer un chiste dentro de un comentario. Ojalá no te tragues esa risa”.

El problema comenzó luego de unas supuestas amenazas de muerte por parte de Laura Zapata, por las que Niurka Marcos, en compañía de Carmen Salinas, se presentó en la Procuraduría General de la República (PGR) para interponer una denuncia contra la hermana de la cantante Thalía.

Todo inició cuando la actriz y bailarina cubana se mostró satisfecha cuando el actor y conductor de televisión Alfredo Adame acusó a la intérprete Laura Zapata de ser la responsable del final de “Celia El Musical”, protagonizado por Aylin Mujica.

El diario Excélsior informó que vía Twitter, Zapata llamó a Marcos “maldita gata de basurero”, esto desató que algunos de sus fans lanzaran una serie de amenazas contra la que fuera la protagonista de Aventurera, y la misma Laura retuiteó algunos mensajes con amenazas de muerte a la estrella.

Mientras que en las instalaciones de la Procuraduría, la ex esposa del productor Juan Osorio aseguró que llegaría hasta las últimas consecuencias, pues lo que Zapata había hecho era una apología del delito y agregó que teme por su vida y por la de sus hijos.