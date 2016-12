Después del divorcio, Shannon de Lima reaparece con otro ‘hombrecito’ besándola (FOTO Y VIDEO)

Para Shannon de Lima la vida sigue después de su divorcio con Marc Anthony. Y después de un silencio de varios días, la modelo reapareció en redes sociales para dejar en claro que por ahora… su único amor es su hijo.

Luego del escandaloso beso que su ex esposo y Jennifer López se dieron en pleno escenario del Latin Grammy, Shannon desapareció de las redes sociales.

Sin embargo rompió el silencio con dos imágenes, las cuales ya han dado de qué hablar. La primera es besando a su “hombrecito”, su hijo Daniel Alejandro Sosa De Lima, el cual tuvo antes de casarse con el cantante boricua.

En el breve video aparece Shannon sin maquillaje, mientras su hijo le da varios besitos cariñosos, demostrando que su mejor consuelo es él. “Mi hombrecito bello que amo y adoro!!!!!!”, escribió.

Mi hombrecito bello que amo y adoro!!!!!! ???? Un vídeo publicado por SHANNON DE LIMA MUÑIZ (@shadelima) el 30 de Nov de 2016 a la(s) 9:42 PST

En la siguiente imagen aparece modelando una línea de joyería y revelando que está “enamorada” de ellas, “Guys I just fell in love with new hand @apmmonaco météorites jewel #Collectionmétéorites #V #Apmmonaco @estelle.visionnaires enamorada de la colección Météorites de @apmmonaco Love it #musthave”, dijo.