Después de la victoria de Trump, Cynthia Klitbo decide hacer algo inesperado

Después del triunfo de Trump y de pasar una terrible experiencia al ser supuestamente maltratada por un oficial en la aduana en EEUU, Cynthia Klitbo dijo que decidió vender sus propiedades que tiene en este país.

La actriz de Televisa asegura que cree entender porqué las personas votaron por Trump, “la gente quiere que su país crezca económicamente”, aunque aclara que no comparte “su mensaje genocida y racista”.

En entrevista con la revista People en Español, la mexicana dijo que su “papá era danés y mi mamá mexicana. Tengo muchas razas en mi haber. Lo menos que podría ser es racista”.

La actriz que protagoniza la telenovela Vino el amor de Univisión, no está de acuerdo en la idea del republicano de hacer un muro.

“Pero si ya se tiró el muro de Berlín. Lo tiraron los gringos. No entiendo por qué poner muros. Estados Unidos es un país cercano y hermano. Todo el mundo tiene algún pariente allá. Yo tengo tíos, primos… Es muy difícil agarrar y poner un muro”.

Por esa razón, tras el triunfo de Trump, Klitbo ya tomó la decisión de pasar las propiedades que tiene en Estados Unidos a Canadá, donde viven actualmente viven sus hermanos. “Estoy viendo cómo. Es que no sabemos qué va a pasar. Todos los ahorros y todo lo que tengo están en esas propiedades. Si yo las pierdo, imagínate”.

Por último recomendó a sus paisanos que si no tienen nada que hacer en el país y se pueden regresar, que lo hagan ahora.

“Yo pienso que si no tienes algo importante pues lo mejor es regresarte a ver cómo va a estar la situación y luego tomar una decisión. La verdad, yo Cynthia, no me quedaría. También hay gente que tiene toda su vida de generación y lo entiendo. Pero no sé qué vaya a pasar y no me gustaría que alguien le hiciera un insulto a mi hija”, finalizó.