Desmiente Julián que su familia esté enojada porque usa los trajes de Joan Sebastian

¿Qué tiene de malo usar la ropa de su fallecido padre como un homenaje? Para Julián, hijo del desaparecido Joan Sebastian, nada. Por eso, desmiente los rumores sobre la supuesta molestia que había causado eso entre la familia Figueroa.

“Yo reto a los reporteros que hayan hecho esa nota a que vayan con cada uno de mis familiares y les pregunten con las cámaras que si a alguno le molesta que yo use la ropa de mi papá”, dijo el también hijo de Maribel Guardia para los micrófonos del programa Suelta la Sopa de Telemundo.

Por el contrario, Julián asegura que ellos “están felices de que yo lleve el estandarte de la familia Figueroa al ruedo, que yo ponga el nombre de mi padre en alto, porque lo hago con mucho cariño, con mucho amor”, agregó el cantante.

La revista TV Notas fue la que publicó que la familia Figueroa no estaba de acuerdo con que Julián usara la ropa de su fallecido padre, citando especialmente a su hermano, el también cantante José Manuel Figueroa, quien supuestamente había asegurado que las prendas serían usadas para un museo.

Al respecto Julián respondió que esto “es mentira”, agregando que sería “ridículo” un museo de puros trajes.

Tras la entrevista con Suelta la Sopa, Julián publicó en su cuenta de Facebook un mensaje para la mencionada revista:

“En verdad la revista esta de chismes me hizo pasar un mal rato. Pero el cariño de todos ustedes y en especial el de MI FAMILIA FIGUEROA que confirman TODOS que esto es un montaje con nombre y firma DE UN COBARDE QUE NO DA LA CARA. Me hacen entender que al final, no será el odio el norte en mi carrera, ni en mi vida”.

En el mensaje agrega: “Trataron de difamarme, pero solo lograron reafirmarme. Solo lograron que divise al cobarde que no tiene cara, al infame que sufre el éxito ajeno, al peón de sus demonios, al incapaz de razonar, al que solo reacciona con sus vísceras, al falto de inteligencia porque no es capaz de entender que montar una nota, con quienes viven de lacerar el nombre ajeno, escondiendo su firma y endosándola a mi familia, fue el acto más tonto, porque mi familia tiene boca y mi familia es de valientes, de trabajadores, de hombres y mujeres de una pieza, de orígenes humildes pero de grandeza inalcanzable”.

El hijo de Maribel Guardia cree, según su mensaje, que su padre “sería el más feliz de que portara sus trajes, porque él mismo me los dio”.

Además, Julián también compartió en su Facebook el mensaje que le escribió su hermana Zarelea Figueroa: “Hermano, no sabes el gusto y el orgullo que me da verte portando tan dignamente los trajes de nuestro padre, tú sí has puesto su nombre en alto con trabajo, dedicación y esfuerzo. Sigue adelante, sabes que siempre contarás con el apoyo de tu familia que te ama, tus alegrías y tus triunfos son los nuestros y papá desde arriba está gozando de tu éxito. Te amo”.

A lo que él respondió: “Gracias hermana. Sabes que te amo con el alma. La voz de mi familia me basta ante la injuria y la difamación. El amor calla por mucho al odio. El trabajo no es un juego. Nos dignifica. Te adoro”.