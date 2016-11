Desata Jenni Rivera una guerra entre Univisión y Telemundo

La controversia sigue a Jenni Rivera a cuatro años de su deceso.

“La Diva de la Banda”, quien falleció el 9 de diciembre del 2012 en un accidente aéreo en Iturbide, ha dado pie a una guerra de series sobre su vida.

Las dos cadenas hispanas más fuertes de Estados Unidos, Telemundo y Univisión, preparan cada una sus respectivas historias para la pantalla chica, además de una serie respaldada por la cadena Estrella TV, de Los Ángeles.

Pero sólo una, la de Telemundo, está autorizada por la familia de la cantante.

Jenni, La Vida de una Diva, de Estrella TV, se basa en la autobiografía de “La Diva de la Banda”, “Inquebrantable”, consta de 10 capítulos, y puede verse a través de YouTube.

En ella participan Jacqueline Alcalá en el rol protagónico; Damián Alcázar como Don Pedro Rivera, y Rami Ramírez como Gustavo Rivera.



Univisión ya lanzó el trailer de su proyecto no autorizado Su Nombre era Dolores, la Jenn que Yo Conocí.

Esta historia está basada en la biografía que publicó Pete Salgado, quien fue manager de Jenni, y es protagonizada por la actriz Luz Ramos.

Actores como María Rojo, Luis Felipe Tovar, Regina Orozco, Delia Casanova, Lumi Cavazos, Tomás Goros y Alex Perea, entre otros, han sido mencionados como parte del elenco.



Y los Rivera, en conjunto con Jenni Rivera Enterprises, preparan otra producción a través de una alianza entre Telemundo y NBC Universal.

Don Pedro Rivera, papá de Jenni, cuestionó en entrevista las otras dos producciones no oficiales.

“Está muy mal porque hay muchísima gente que está haciendo cosas que no les pertenecen, pero pues también los canales de televisión como no les está yendo muy bien, tienen que agarrarse de cualquier lado para hacer su rating, pero pues no está bien”.