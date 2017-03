Deportan a famosos actores mexicanos y les quitan visa (FOTOS)

Un trago amargo. El popular comediante mexicano Carlos Bonavides, quien gozó de una gran popularidad gracias a su personaje de ‘Huicho Domínguez’ en la telenovela de ‘El Premio Mayor’, fue deportado de Estados Unidos y hasta le retiraron la visa por cinco años junto a otras actrices, informó el periódico Excélsior.

Lo anterior fue confirmado por el mismo actor a una estación de radio capitalina, quien agregó que además junto a él, sus colegas Maribel Fernández ‘La Pelangocha’ y Yared Licona ‘La Wanders Lover’ fueron víctimas de las políticas migratorias de Donald Trump y recibieron la noticia de que se les iba a cancelar su visa de turista, con lo cual no podrán viajar a ese destino en un lapso de cinco años.

“Íbamos a un cumpleaños de un amigo, que tiene un restaurante que se llama El Cabrito, nosotros quisimos explicar, pero alguien hizo una publicidad como si nosotros fuéramos a un evento público; tratamos de explicar por todos los medios, pero en inmigración se negaron a hablar con las personas”.

Según contó el actor mexicano, a su llegada al Aeropuerto de Houston, Texas, les informaron a las autoridades migratorias que irían a una fiesta donde se presentaría su acto sin fines de lucro, pero desafortunadamente sus visas de trabajo ya estaban vencidas, por lo que pasaron con la visa de turistas, pues no iban a hacer un show como tal, sino a festejar el cumpleaños, por lo que se malinterpretaron las cosas, afirmó “La Wanders Lover” .

Dijo que no habían pasado a territorio estadounidense, por lo cual no había algún delito, como les señalaron, “nosotros explicamos, teníamos los teléfonos, las personas que nos estaban esperando allá, estaban plenamente con los papeles justificando que no íbamos a cobrar, sino que íbamos como invitados a participar como amigos”.

Carlos Bonavides, agregó que la señora de inmigración le dijo que no podía jugar con su inteligencia, a lo que le señaló que no está tratando de jugar con nada, ya que en esta ocasión no iba a ir a trabajar.

“Es un trato nada grato… No habíamos cometido lo que ellos llaman delito, no habíamos trabajado. Íbamos a participar como amigos”, dijo.

“Nos están llamando a todos criminales, y no creo que por pasar a dar un show cómico gratuito, sea un criminal, te tratan como a criminal, como a muchas personas que las han extraditado, que simplemente están trabajando”, contó Bonavides.



Pudo ser peor

Por su parte Yered Licona “La Wanders Lover” aseguró que, gracias a que dijeron la verdad no los castigaron más tiempo con la visa de Estados Unidos y tienen derecho a que puedan solicitar un perdón.

“El castigo me lo dieron por cinco años, pero ya estuve investigando, ya tengo un abogado, me dijeron que me lo pueden reducir a dos años porque afortunadamente como sí tenía visa de trabajo, sólo estaba vencida, no es que yo era ilegal en el país, tengo visa de turista, tengo una visa de trabajo”, explicó.

Según “La Wanders Lover” contó al presentador René Franco, que fueron al cumpleaños de Pablo Cheng en un lugar llamado “Los Reyes del Cabrito”, pero sus visas de trabajo ya estaban vencidas, por lo que pasaron con la visa de turistas, pues no iban a hacer un show como tal, sino a festejar el cumpleaños, pero se malinterpretaron las cosas.

“Luego mandaron unas fotografías de trabajos anteriores que habíamos hecho, por supuesto con visa de trabajo, pero en Estados Unidos no puedes fallar ni tantito, no es como aquí en México de dame chance, allá sí hay que llevar todo en regla y desafortunadamente nos faltó esto, asumimos las consecuencias”, dijo.

Dijo que las fotografías llegaron a migración, pero no saben quién las mandó, “a mí me detuvieron y me enseñaron unas fotografías y unas copias, tenían fotografías de todos nosotros, de Pablo Cheng, de ‘La Jarocha’, de la ‘Pelangocha’, de ‘Huicho Domínguez’, tenían una cantidad fuerte de fotografías, es peor caer en contradicciones o mentirles”.

Además contó que los pusieron con los brazos hacia la pared, piernas abiertas y con dos custodios de cada lado, “la gente viéndonos, esculcándonos, nos quitaron celular, revisaron todo, así como criminal, pero finalmente llegaron los derechos humanos y nos dieron un buen trato después de estar ahí alrededor de cinco horas, posteriormente nos dieron de comer. Ya aprendimos la lección, finalmente no hagas cosas buenas que parezcan malas, todo lleva una consecuencia”, publicó el portal de Radio Fórmula.