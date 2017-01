Cuestiona Rodner Figueroa si Melania debe ser discriminada

Al parecer Rodner Figueroa ya no recuerda que perdió su trabajo en el programa El Gordo y la Flaca por un comentario ofensivo contra la primera dama, Michelle Obama. Porque ahora levantó la polémica en su cuenta de Facebook, al publicar un post en el que cuestiona si Melania Trump debería ser discriminada.

“¿Debe ser discriminada Melania Trump? Léelo y dame tu opinión aquí”, escribió el fashionista junto al link de una nota que escribió en su página web rodnerfigueroa.com.

Los comentarios no se hicieron esperar para Figueroa, a quien rápidamente los usuarios le recordaron su desatinado comentario del año pasado: “¿Qué apodo le vas a poner a Melania? ¡A ella no tienes el valor de insultarle como a Michelle verdad? No estás en posición de pedir opinión”.



Alguien más respondió al post, diciendo: “Estoy de acuerdo. Esa comparación es solo porque a Rodner no le gusta Michelle, acuérdense que él dijo de ella en El Gordo y la Flaca”.

Y uno más agregó: “Muy de acuerdo, él es el que menos derecho de opinar o preguntar, se ve que es un racista de primera, un buen juez comienza por su casa, la verdad me da mucha pena, cayó de mi gracia”.

“Rodner tú no escarmientas”, le comentó alguien más, “perdiste el trabajo por hablar de la primera dama y vuelves a meterte en política otra vez”.

El fashionista cuestiona en su artículo si Melania Trump realmente necesita que algún diseñador le preste un vestido. Rodner dice que no lo cree, “con un marido “billonario”, no creo que le haga falta andar pidiendo vestidos prestados”.

En conclusión, Figueroa opina que “Melania Trump está siendo víctima de discriminación de la moda, y de lo que también estoy seguro es que algo encontrará para vestir de su propio armario. Ahora sólo falta esperar ver que se pondrá el día de la toma de posesión de su marido”.