Critican a Toni Costa por acción que tuvo que ver con Trump

No era su intención pero al parecer, jugar en un campo de golf propiedad de Donald Trump en Florida encandiló las redes sociales del bailarín Toni Costa, esposo de la conductora Adamari López.

Y es que como casi todas las mañanas, Costa compartía a través de su Instagram su agenda del día. Una de ellas era que iba a participar en un torneo de golf en Doral.

“BOOOOMB!!!!! Disfrutando del torneo de golf en Doral!!! #golf #golfcourse @nikegolf @pumagolf @tonicostastore #doralgolf #bazooka”, rezaba al descripción de la imagen.

A lo que varios seguidores expresaron su descontento.

BOOOOMB!!!!! Disfrutando del torneo de golf en Doral!!! #golf #golfcourse @nikegolf @pumagolf @tonicostastore #doralgolf #bazooka A post shared by TOᑎI ᑕOᔕTᗩ (@tonicosta4) on Apr 26, 2017 at 1:07pm PDT

“@tonicosta4 te amo, pero me disgusta de manera que estés en las instalaciones de Trump”, respondía por ejemplo la seguidora @lizycuba.

“Disfruta tu torneo y que gane el mejor….osea TU ???? ???? ????…..Trump no me cae muy bien es un lugar poco deseado…pero igual te kiero”, comentaba por su parte la usuaria @monica.bustamante.9

“@tonicosta4 si tan bien que me caes, y me encantan tus pláticas con Alaia. Lástima que andes en esos lugares no deseados ????”, opinaba @gloria_figue.

Otros, como @gueraley, defendían al instructor de Zumba: “Trump or no trump facilities… Nada tiene que ver con Toni… no es nada en apoyo a él”.

De hecho, el mismo Costa, durante su transmisión en vivo, lo expresó: “Miren dónde estoy”, decía mientras filmaba la parte trasera de un carrito de golf con el logo Trump. “Pero es lo que hay”, aclaraba.

TE PUEDE INTERESAR: Adamari López confiesa debilidad que no tiene muy contento a Toni Costa (VIDEO)