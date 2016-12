Critican a hija de Raúl de Molina por su ropa (FOTOS)

La hija de Raúl de Molina fue atacada de nueva cuenta en las redes sociales. El mismo conductor de ‘El Gordo y La Flaca’ compartió unas imágenes en su red social donde aparece junto a Mía y su esposa.

Raúl escribió, “En New Orleans camino de la boda de @alestang y #JoseDaniel Que bella Mia y @cubapalm”, dijo.

Sin embargo para algunos usuarios la ropa no era la adecuada y dijeron que había sido una muy mala elección para una boda. Algunos hasta le dijeron que parecía una “cuarentona”.

“La ropa no es para su edad, necesita algo juvenil, pero al menos, se vé un poco diferente”, “Yo pensé que era la esposa de Raúl!! Claro ya después me di cuenta que no!!! Sin ánimos de ofender, Creo que nesecita ropa más juvenil”, “Se ve muy mayor y ese vestido parece una bata de dormir. A Raúl de Molina que le ponga un asesor de imagen para que la vista y maquille acorde a su edad. Es un consejo”, “Ay Raúl con la pena, pero tu hija parece una cuarentona”, le dijeron.

Aunque también algunos la defendieron, “Yo la miro muy bien, un traje apropiado para una boda. Tiene chaqueta puesta porque si se fijan esa es la ceremonia religiosa, lo más seguro que en el festejo se quita la chaqueta y le queda un traje de manguillos juvenil”, “Qué elegantes se ven los tres, y muy linda foto!! Que disfruten mucho la boda!!”.

En anteriores ocasiones también Mía había sido criticada por sus seguidores pues dijeron que lucía muy informal.

En la fiesta antes de la boda de #Lagniappepe @alestang en #NewOrleans esta noche con Mia y @cubapalm La boda es mañana Una foto publicada por Raul De Molina (@rauldemolina) el 16 de Dic de 2016 a la(s) 6:38 PST

En ese tiempo Raúl de Molina salió en defensa de su hija, después de que la adolescente fuese criticada en las redes sociales.

Hace varios meses Mía se presentó El gordo y la flaca (Univisión) con su padre cuando Lili Estefan se ausentó del show para celebrar su aniversario de bodas con Lorenzo Luaces en Miami. Sin embargo, fue criticada esta vez por supuestamente estar mal vestida en el set y no tener experiencia televisiva.

Pero De Molina defendió a su hija al día siguiente en el show. Según él, las críticas que recibió por internet después de esta aparición en el programa hasta la hicieron llorar.