Critican a María Celeste por llevar servilleta de la Casa Blanca como souvenir (FOTO)

María Celeste Arrarás estuvo en la Casa Blanca como invitada especial a la tradicional fiesta navideña para la prensa que realizan en Washington, la última de la administración Obama.

La conductora de Al Rojo Vivo compartió algunas imágenes en sus redes sociales, pero una de ellas llamó la atención de sus seguidores.

Se trataba de una foto en el baño de la casa presidencial donde mostraba una servilleta la cual utilizan para secarse las manos, y donde presumía que se la llevaría como “recuerdo” a una de sus empleadas.

“Esta servilleta con el emblema de la Casa Blanca es para mi asistente Adriana que me pidió un souvenir de la Casa Blanca”, escribió la presentadora de Telemundo.

Sin embargo sus seguidores la acusaron de tacaña y hasta ladrona, pues le reprocharon que se llevara ese objeto.

“No sea tan agarrada María celeste cómprele algo no se esté llevando las servilletas de baño jajajajaja pero bueno cada quien tiene sus costumbres, llevele algo más bonito, insisto cómprale algo”, “Tantos cosas bonitas que hay para regalar en la Casa Blanca… y llevar una servilleta como regalo solamente a ti se te ocurre regalar algo así”, “No puedo creer Mary.Teniendo tantas le llevas solo una? Bueno entiendo porque la economía está durísima”, “No seas tacaña y compra le algo Maria Celeste”, “María no te robes las servilletas. Nomás sécate las manos y listo”, “Ratera es broma llévese todas y me manda unas”, “te van a echar al bote!!”, “llévale el rollo de papel del baño también”, fueron tan sólo algunos de los comentarios.

En el salón de Jackie Kennedy decorado con zapatillas de ballet en la mesa y en los adornos de Navidad. ¡Una bella fiesta de Navidad en la CasaBlanca! #whholidays #agradecida #washingtondc #merrychristmas #2016 Una foto publicada por Maria Celeste (@mariacelestearraras) el 12 de Dic de 2016 a la(s) 7:27 PST

¡Que pasen buenas noches y tengan dulces sueños! #goodnight #whholidays #washingtondc #merrychristmas #feliznavidad Una foto publicada por Maria Celeste (@mariacelestearraras) el 12 de Dic de 2016 a la(s) 8:10 PST

¡Fiesta de Navidad para la prensa en la Casablanca! #washingtondc #merrychristmas #whholiday Una foto publicada por Maria Celeste (@mariacelestearraras) el 12 de Dic de 2016 a la(s) 7:06 PST

Como se recordará la periodista puertorriqueña María Celeste Arrarás dejó en noviembre el ‘Noticiero Telemundo’ para dedicarle más tiempo a sus hijos y tomar por completo las riendas de su programa diario de variedades “Al Rojo Vivo”, de la misma cadena hispana.

Arrarás dijo que cuando Julián, su hijo mayor, entró a la universidad, sintió un “choque existencial”, y ahora quiere aprovechar al máximo a sus otros dos hijos, Adrián y Lara, antes de que ingresen a la vida universitaria, en menos de tres años.

“Me los quiero gozar”, aseguró Arrarás, quien precisó que fue suya la decisión de dejar el Noticiero Telemundo, en el que comenzó a trabajar hace cuatro años, justamente para las elecciones de noviembre de 2012. (Con información de EFE).