Critican a la Dra. Polo por foto sin maquillaje (FOTOS)

“Ay Dios, pensé que era un hombre”, comentó un usuario de Facebook en la foto que compartió la Doctora Ana María Polo cuando se disponía a disfrutar de sus vacaciones.

Y es que la famosa presentadora el programa Caso Cerrado compartió una imagen de cuando estaba en la sala del aeropuerto, lista para abordar y sin una gota de maquillaje.

Rápidamente sus seguidores salieron a defenderla, diciendo que la presentadora estaba “¡bella como siempre! ¡Buenísimo Doctora Polo merece el descanso! Dios la fortalezca y la ayude para seguir adelante; retroceder ni para agarrar impulso. ¡Besos y mucha paz!

No faltó quien atribuyera la imagen de la doctora Polo a la edad, pero tampoco quien dijera que “eso no es vejez, eso es que no se maquilló”.

“Todos vamos para viejos Dios, no sé qué hablan, por favor ley de vida. Saludos Dra. Polo, ¡felicidades! La gente está del carajo mano”, agregó otra fan de la doctora.



“Yo la veo muy diferente…hasta creía que no es la Dra. Polo…yo veo su programa me encanta… me disculpan, pero la prefiero en Caso Cerrado de Juez”, comentó alguien más.