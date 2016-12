Critican a Chiquis Rivera por su donativo en el Teletón USA (FOTO)

Chiquis Rivera participó en el Teletón USA de Univisión y como muchas estrellas, la cantante hizo un donativo, el cual presumió en sus redes sociales.

La hija de Jenni Rivera compartió la imagen donde escribió: “Mi mami siempre me dijo, ‘cuando Dios te bendice, tienes que compartir tus bendiciones.” … y pues aquí está momma. Haciendo lo que me enseñaste y lo que te vi hacer”. En la fotografía aparece sosteniendo un cheque simbólico con la suma de 7 mil 500 dólares.

Sin embargo para muchos la cantidad no fue suficiente y la acusaron de tacaña, “$ 7,500 pues no te está llendo tan bien porque es una miseria esa cantidad, ni para una cirugía o un tratamiento ni para un solo niño, vergüenza debió darte presentarte con esa miseria, tú y tus hermanos se lo gastan en una sentada tragando tacos”, “Ah y todos sabemos qe ese donativo es para evitar impuestos ya sea en USA, MEXICO O CHINA”, “qué vergüenza”.

Aunque para otros su acto fue bien recibido y además le aconsejaron que no escuchara las ofensas, “gente criticando por lo que donaste, cuando ellos de seguro ni un dólar han donado, tú síguele echando ganas a la vida que al fin la gente seguirá hablando mientras tú ayudes de todo corazón eso es lo que cuenta para esos pequeños”, “Mi diva hermosa estoy muy orgullosa de ti, eso nunca lo dudes”, “Dios te doblará tus donaciones, qué bendicion que existan personas de tan buen corazón”, “no importa cuánto dé una persona, un solo dolar hace una gran diferencia, acuérdese que Jenni no le dejó nada, ella trabaja por todo lo que tiene, $7,500 no son fáciles de juntar y si eso es todo lo que puedo dar, bien por ella”.

Durante la quinta edición de Teletón USA en la cadena Univision, desfilaron muchas celebridades que se unieron nuevamente para recaudar fondos para el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT) de San Antonio, Texas.

La meta era de 15,705,865 dólares y lo que recabaron fue $15,761,984 por lo que lograron superar por poco margen el objetivo. Durante 21 horas desde Los Angeles, Miami y el propio CRIT en San Antonio, algunos de sus conductores estrellas como Alejandra Espinoza, Galilea Montijo, Karla Martínez, Francisca Lachapel, Johnny Lozada, Ana Patricia y Alan Tacher, Pamela Silva, Carlos Calderón, Jomari Goyso, Lourdes Stephen, Carlos Loret de Mola y Marco Antonio Regil, invitaron a todos a cooperar.

Lo Amoo????#Repost @teletonusa ・・・ El hermoso encuentro entre la @chiquisoficial y Manny, el “papacito” del @crit_usa ???????? Una foto publicada por Janney “Chiquis” (@chiquisoficial) el 4 de Dic de 2016 a la(s) 12:06 PST