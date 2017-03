Cristina Saralegui regresa a Univisión y la acusan de no tener ‘dignidad’ (VIDEOS Y FOTOS)

Cristina Saralegui regresó a Univisión en medio de aplausos y de mensajes positivos de sus fans, quienes no podían creer que después de varios años la pudieran ver en la empresa que la dio a conocer a nivel internacional.

Sin embargo también hubo algunos que le reprocharon no tener dignidad al volver a la televisora que de un día para otro la despidió.

Y es que como como ella misma lo dijo en su momento, su salida no fue nada “amable”, pues la conductora de televisión aseguró hace varios años que no se retiró sino que la sacaron de la cadena y explicó que la manera en la que la despidieron no fue nada amable. Incluso ella llegó a comentar que una de las razones por las que la sacaron fue por su edad.

Algunos de sus fans le recordaron esa situación: “La señora Saralegui no debió regresar a donde la corrieron donde queda la dignidad”, “Ay Dios esta gente no tiene dignidad”, agregó alguien más.

La conductora estuvo ocupando el lugar de Raúl de Molina en ‘El Gordo y La Flaca’, quien se encuentra en España, y aprovechó para hablar del estado de salud de su hermano y pidió que oraran por él ya que está en el hospital.

“Quiero aprovechar para mandarle un beso a tu hermano que está en el hospital”, dijo Lili Estefan.

Mientras que Cristina agregó: “somos cinco hermanos, el más pequeño yo lo crié, a todo el mundo que nos quiere ayúdenos con una oración”.

Durante el programa también la cubana recordó a Celia Cruz y la amistad que tuvieron.

Además reaccionó ante las fuertes acusaciones en contra de Joan Sebastian, quien supuestamente fue involucrado en trata de blancas.

Por otra parte la conductora le agradeció a Lili la oportunidad de estar de regreso en Univisión: “Gracias por las flores y el buen rato. Lili Estefan te quiero”, le dijo.

También recordaron su trayectoria y Saralegui le agradeció una vez más a su compatriota: “te quiero mucho Lili, muchas gracias, quiero darle las gracias a mi sobrina, porque me dijeron que me dedicaste tu premio a mí y a Don Francisco”, dijo Cristina a Lili.

#GRACIASSSSS @cristinasaraleguitv por acceder a la invitación de nuestra @liliestefan ???????????? #ComoGozamos Una publicación compartida de ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca) el 8 de Mar de 2017 a la(s) 2:55 PST

Felices celebrando en grande con @cristinasaraleguitv la reina de la tv hispana, ejemplo de inspiración para todas nosotras ???????????? Una publicación compartida de ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca) el 8 de Mar de 2017 a la(s) 2:44 PST

Seguimos gozando con las frases célebres de @cristinasaraleguitv detrás de cámaras “los novios no son de nadie” ???????????? Una publicación compartida de ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca) el 8 de Mar de 2017 a la(s) 1:44 PST

En vivo con la GRAN @cristinasaraleguitv ???????????????????? #DiaInternacionalDeLaMujer ????????en el mismo estudio donde hizo su show durante tantos años Una publicación compartida de ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca) el 8 de Mar de 2017 a la(s) 1:05 PST