Corren a conductor de TV Azteca en vivo y rompe en llanto (VIDEO)

“Joe es el consentido de las señoras, no sabes yo cómo lo amo. Me ha metido en problemas con el marido y todo, pero me pide la productora este día que a nombre de todo el equipo lo despida”, dijo Raquel Bigorra a uno de sus compañeros en pleno programa en vivo.

Se trata de Joe Herrera, el apuesto presentador de Las Tardes con la Bigorra, quien no podía creer que su empresa, TV Azteca, estuviera prescindiendo de sus servicios; Herrera llegó a las grabaciones del programa, como cualquier día normal de trabajo, pero nunca se esperó que los altos mandos de la televisora quisieran deshacerse de él debido a la sensualidad que derrochaba en cada programa en vivo. Durante el programa del viernes, la Bigorra informó a los televidentes que la producción le había pedido que fuera ella quien despidiera a Joe, algo que hizo en compañía de “Platanito”, quien estaba como invitado especial de esa emisión. Aunque minutos antes sus jefes ya le habían informado que no lo querían más como conductor, él no sabía que también en el set ya estaban enterados sus compañeros y resto del elenco, quienes ya le tenían preparada una emotiva despedida. A punto del llanto, Joe se mantuvo atento a los mensajes que cada uno de sus compañeros le dedicó como despedida, cuando de pronto Raquel y Alex B le dieron la buena noticia: ¡todo se trataba de una broma!