Consuelo Duval da la cara y revela cuáles son sus preferencias (VIDEO)

Después de que hace unas semanas, Consuelo Duval fuera cuestionada sobre sus preferencias, debido al efusivo reencuentro que tuvo con su amiga la también actriz, Lorena de la Garza.

Incluso la misma actriz dijo que fueron tan afectuosas sus muestras de cariño, que Consuelo afirmó que varios que las vieron pensaron que eran lesbianas.

Pero para acabar con los rumores, Duval aclaró todo en entrevista para Ventaneado: “Cuando alguien te juzga, no te está definiendo a ti, se está definiendo a sí mismo. A todas aquellas personas que sexualicen mi relación con mis amigas, es el pe… de su cerebro, no el mío. Yo amo y bendigo a mis amigas, no me las quiero co…”, dijo Duval y remató diciendo que le encantan los hombres.