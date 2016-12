Conoce los ganadores de “La Banda” MIX5

Finalmente conocimos a los jóvenes elegidos para hacer parte de la nueva banda: Garmandy Candelario, Christian Castro, Brian Cruz, Danelly Hoyer y Taishmara Rivera hacen parte de MIX5.

“Es un honor para Sony Music darle la bienvenida a nuestra familia a los talentosos integrantes de MIX5”, afirmó Afo Verde, Chairman y CEO de Sony Music Latin Iberia. “Felicitamos y agradecemos a todos aquellos involucrados en la creación de esta gran banda, maestros de canto, coreógrafos, y por supuesto a los maravillosos jueces Laura Pausini, Mario Domm y Wisin por sus invalorables contribuciones”.

Los nuevos integrantes cerraron la noche con broche de oro al cantar su primer tema con la famosa canción “A puro dolor”.

