Confusión en los Oscar al estilo Miss Universo (VIDEO)

No sólo en Miss Universo pasó… también en los Oscar. Y es que ocurrió una confusión en la edición 89 de los Premios de la academia al anunciar como Mejor Película a “La La Land”, cuando en realidad la ganadora fue “Moonligth”.

El elenco de La La land incluso subió al escenario para agradecer y sostuvo el galardón unos minutos.

Después del esperpéntico final, el musical “La La Land” se fue a casa con seis estatuillas, fue la cinta con el mayor número de premios en la 89 edición de los galardones de la Academia de Hollywood, aunque el Óscar más importante de la noche, el de mejor película fue para “Moonlight”.

