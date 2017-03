Conductoras de Primer Impacto lanzan propuesta a Trump, pero no creen que se ‘atreva’ (VIDEO)

Durante un enlace en vivo desde redes sociales, las conductoras de Primer Impacto adelantaron algunas sorpresas que habrá en el programa y además aceptaron que les gustaría entrevistar a Trump.

Una de las usuarias les preguntó si les gustaría obtener una declaración del presidente electo y llevar a cabo un encuentro con él, a lo que Pamela respondió: “para cualquier periodista tener oportunidad de hablar con cualquier mandatario es una gran oportunidad, también hay que ver si él tiene el valor de sentarse con ciertos periodistas, estamos en una adminstración inusual, si se presentara la oportunidad por supuesto, porque tenemos muchas preguntas pendientes”.

Mientras que la nueva conductora Michelle Galván agregó: “A mí de que me gustaría… me gustaría, de que me la dé… quién sabe”.

Y Pamela remató: “No sé si él tendrá el valor”.

En cuanto a los adelantos dijeron que será el lunes 13 de marzo cuando se incorpore Michelle al programa, “vamos a mantener la escencia, queremos tener mas accesos a los televidentes, contenidos que reflejen a la audiencia, estamos aún incorporando lo que va a venir, reportajes de impacto, la escencia se mantiene, gracias a la fidelidad del público”, agregaron las presentadoras.

También una usuaria regañó a Pamela Silva, “Socorro Ramírez me está llamando la atención porque estoy mirando el teléfono mientras estamos hablando, estoy leyendo los comentarios, no es por mala educación, pido disculpas, estoy viendo los comentarios, Socorro pido perdón”.

La peruana habló de sus intenciones de convertirse en madre, “la gente siempre me hace la pregunta, uno nunca sabe, cuando Dios quiera, sí anhelo ser madre, ojalá que se dé pronto, pidan a la Virgen y me prenden velitas”.

Además la nueva integrante mexicana se deshizo en halagos para Jackie Guerrido, “no tenía el gusto de conocerla, pero cuando la conocí fue amor a primera vista, es divina persona, es espontánea y risueña, bromista, con esa sangre boricua, me encanta”.

Mientras que Pamela agregó: “es una persona muy cariñosa, excelente madre, es muy divertida también”.

En cuanto a los comentarios negativos que algunas veces reciben en redes sociales Pamela aceptó que es difícil, “sí nos afectan, pero tratamos de aprender”.