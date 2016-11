Conductora que pidió renuncia de Jorge Ramos ahora sufre consecuencias

A la conductora del programa Entre Nos, Patricia Arbulú, le costó bastante caro haber pedido la renuncia del periodista mexicana Jorge Ramos.

Y es que después de que a través de una carta en Facebook, le hiciera una petición a Ramos para que renunciara a Univisión, por la forma en la que llevó a cabo la cobertura de las elecciones presidenciales, ahora sufre el acoso de cientos de personas, pues provocó el rechazo de los seguidores de Jorge Ramos y la acusaron de querer buscar popularidad a costa del periodista.

Después de todo el revuelo, la conductora denunció en Facebook que ha sido víctima de bullying por usuarios que le envían mensajes ofensivos y donde la tachan de ser una seguidora de Trump.

El texto comienza diciendo que nunca había sido víctima de acoso, ni cuando estudiaba, ni en el trabajo y aclaró que tiene un carácter fuerte.

“Me achacan ser parte del movimiento de Donald Trump, que no lo soy, de querer colgarme de la imagen del señor Ramos, que no soy chimpancé, de buscar fama, lo cual no me interesa y estar en contra de los latinos legales o ilegales de este país. Señores, mis acciones, malas o buenas, nunca las pregone, ni menos las haré ahora, cada una de ellas, si las hice o no, están muy dentro de mi y solo Dios juzgara mi proceder”, se puede leer en el post que publicó el 13 de noviembre.

“Este bullying cibernético trajo consigo nuevas palabras a manera de insultos, el cual, sumado a los que conozco, elevaron mi conocimiento del vocabulario soez y provocador para cuando decida enfrentar al enemigo. Insultos como: “Come Paloma” “Pinc… Vieja” “Envidiosa” “India” “Señora Rebulu” “Prostituta” “Cara de Nopal” “Señora Bubulu” o “Clon de Laura Bozzo”, llamaron mi atención. Si cada uno de estos calificativos buscan tranquilizar algunas inquietantes almas, pues me sacrifico por la tranquilidad de cada una de ellas”, agrega.

Además aseguró que la carta abierta que hizo para Jorge Ramos jamás fue leída, en su totalidad, por muchos de los que ahora la atacan.

Y admitió que lo que más le dolió fue ser comparada con su compatriota Laura Bozzo, “el decirme “Clon de Laura Bozzo” tiene un significado demoledor para todo peruano, es como la criptonita atacando a Superman en plena pelea con el enemigo del momento. Es como un dolor de parto”.

Incluso esta vez hasta le tocó a Raúl de Molina, pues dijo que esa comparación es tan dolorosa “como ver una entrevista del Gordo de Molina o como si el boxeador el Canelo te destruyera la mandíbula. Ese insulto sí me dolió, quien lo haya hecho, pronto, mi abogado, se encargará de ello”.

Por último negó que pese a todos los ataques vaya a cerrar la página, “eso está muy lejos de suceder, seguiré escribiendo lo me que me nazca, seguiré sacando las caretas y esperando que alguna vez, algún indignado entienda estas sabias palabras”.