Conductora despedida de Univisión ya tiene trabajo… pero se burlan de ella (FOTOS)

Después de que fuera despedida de Univisión, la ex co-conductora de Sal y Pimienta y reportera de noticias de entretenimiento Jessica Cediel, ya tiene un nuevo trabajo… anuncia el shampoo del Tío Nacho.

Fue ella misma quien dio la noticia a través de su cuenta de Instagram, “bueno y finalmente puedo compartirles esta gran noticia del porque mi cambio de color! Estoy feliz de ser imagen y embajadora del shampoo Tío Nacho! Gracias a este maravilloso equipo! Feliz de ser parte de la familia Genoma lab! Desde México ???????? para el mundo con mucho amor!”.

Sin embargo muchos se burlaron de su nuevo trabajo, “¿dejaste Univisión por un shampoo? Me parece muy sospechoso!!! Es bueno siempre hablar con la verdad”, y otro dijo: “No!!, pero cómo!!, eso es retroceder un montón!!!, qué pasó con Univision!!!?!?!”.

Rápidamente algunos la defendieron, “no especulen seguramente Jessy tiene mejores propuestas laborales todos sus cambios han sido para mejorar pero no faltan los que quisieran que se quedara sin trabajo la envidia los mata @jessicacedielnet éxitos”.

Pero eso no fue todo, algunos usuarios le criticaron que ese cambio de look no le quedaba bien, “no me gusta, no hace juego el color del cabello con tus cejas”, “creo que tu estilo ha cambiado para mal, pareces la novia de un reguetonero, me gustaba más cuando eras presentadora en Colombia, ojalá otra mejor campaña te salga para que exploten tu belleza y elegancia”.

Ante las fuertes críticas ella les respondió, “No tiene que gustarle a todo el mundo… con tal de que te guste a ti es suficiente”.

