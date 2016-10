Conductora de Un Nuevo Día atraviesa por difícil momento

La conductora cubana de Un Nuevo Día, Rashel Díaz tiene sentimientos encontrados. Y es por primera vez se separó de su hijo Juan Daniel, de 18 años, pues ahora estudia en la universidad en Tallahassee, FL, donde vivirá lejos de su casa en Miami.

“Se me fue en agosto, me considero una mamá bastante abierta, muy estricta, pero por mi tipo de trabajo estoy acostumbrada a la independencia, tanto mía, como de mis hijos, me gusta que sepan sobrellevar la vida ellos mismos, entonces yo juraba que yo estaba lista para esto”, dijo para Mundo Hispánico.

Pero aunque Rashel se considera fuerte, ocurrió todo lo contrario y se dio cuenta que resultó más difícil de lo que creía, pues incluso confesó que hasta el cuarto de su hijo lo tiene cerrado porque no puede verlo, “cada vez que lo veo me echo llorar, me cuesta mucho, literalmente te puedo decir que siento como que me han arrancado una parte mía, no me acabo de acostumbrar”.

Explicó que la visitará dentro de poco para pasar el fin de semana en Miami, por lo que Rashel lo está esperando con ansías, aunque no se acaba de acostumbrar todavía, “lloro, en el trabajo no me pueden sacar el tema, me agarro a llorar, porque cada vez que me dicen de Juan Manuel lloro y me está costando mucho, pero sé que lo voy a lograr, que poco a poco llegaré a sentirme mejor”.