Conductora de TV Azteca acaba de ser mamá y da triste noticia (FOTO)

Fue apenas en febrero cuando la conductora mexicana de TV Azteca, Tania Rincón debutó como mamá y compartió la felicidad que le dio tener en brazos a su bebé, por lo que su trabajo pasó a un segundo plano y se dedicó a cuidar a su pequeño.

Pero a un mes después de dar a luz la presentadora compartió una noticia que la ha hecho sufrir, por lo que sus fans se solidarizaron con ella y le manifestaron todo su apoyo.

Con una imagen en Instagram, acompañada de un mensaje, la mexicana explicó qué es lo que la hace sufrir: “Patricio siendo fotografiado. Fotos para la guardería. Sufro porque se acerca el día en que lo tenga que dejar mientras voy a trabajar… #EsDeMamás”.

Y es que como muchas mamás hispanas, Tania no se quiere despegar de su pequeño y busca disfrutarlo todo lo posible, ya que hace unas semanas anunció que estará de regreso al programa matutino y con lo anterior estaría confirmando que a la brevedad se reincorporaría con sus compañeros, lo que es inevitable que tenga que dejar a su bebé a cargo de otras manos.

Sus fans le dijeron que estaba muy pequeño para dejarlo y que debería ver otras opciones, mientras que otros le dijeron que no esté triste: “Tania tiene un mes apenas, disfrútalo por unos meses! Es muy pequeño para que este en una guardería! O llévalo a tu trabajo y contrata alguien que lo cuide mientras estás hay trabajando! No pierdas esos hermosos momentos porque ya no volverán!”, “No sería mejor que te consigas una nana que lo cuide en tu casa”, “Tania, de preferencia que te lo cuide tu mamá o tu suegra”, “Ánimo, Tania, duele, pero es para que no le falte nada. Dios está con Patricio”, “Yo preferiría estar con mi hijo antes que cualquier otra cosa hay cosas que el dinero no puede comprar me encanta el trabajo q realizas pero no todo es trabajo deberías de aprovecharlo más”, le dijeron.

Patricio siendo fotografiado . Fotos para la guardería ???? Sufro porque se acerca el día en que lo tenga que dejar mientras voy a trabajar… #EsDeMamás Una publicación compartida de Tania Rincón (@taniarin) el 29 de Mar de 2017 a la(s) 6:08 PDT

Mis personas favoritas ???? Una publicación compartida de Tania Rincón (@taniarin) el 15 de Mar de 2017 a la(s) 1:22 PDT

Te amo Patricio Una publicación compartida de Tania Rincón (@taniarin) el 21 de Mar de 2017 a la(s) 3:54 PDT