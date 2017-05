Conductora de Primer Impacto llora en programa (VIDEO)

Pamela Silva conductora de Primer Impacto, hizo llorar y emocionarse hasta las lágrimas a su compañera Michelle Galván, después de mostrarle un mensaje que le envió su madre desde su natal México.

La presentadora no se imaginaba la sorpresa que “Pam” le tenía preparada: “en México se celebra el Día de las madres, tenemos una sorpresa muy especial para nuestra Michelle, así que presta mucha atención”, para luego mostrarle un celular.

En ese momento la hispana no pudo aguantar la emoción al escuchar la voz de su progenitora: “es un enorme orgullo para mí ser tu mamá, desde que naciste sentí una enorme dicha, todos los éxitos que has logrado los he compartido, el éxito es tuyo pero el orgullo es mío, hoy en el mundo celebramos el Día de las Madres, pero yo me siento dichosa de ser tu mamá, te amo y te mando un fuerte abrazo”, le dijo la señora desde Nuevo León.

“Muchas gracias, mi mamá es un ejemplo que ha sacado adelante a tus hijos, mi mayor éxito es haber sido tu hija”, confesó Michelle Galván sin contener la emoción.

Lo que sí es un hecho es que la bella mamá de la mexicana robó suspiros entre los fans: “La mamá parece su hermana”, “esa no es mamá es mamasota”, “qué guapa señora y la hija. Se parece mucho a ella”.