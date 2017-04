Conductor de Univisión es despedido y envía este mensaje (VIDEO)

Tras darse a conocer la noticia del despido de Jorge Viera, el presentador principal de Noticias Univisión 41 en la Ciudad de Nueva York en sus ediciones nocturnas, el hispano decidió enviar un mensaje a sus fans.

Viera que trabajó durante cuatro años para la cadena de televisión explicó: “a los amigos que me han escrito en las redes sociales, quise darles las gracias desde aquí, Time Square donde ha iniciado esta aventura”, dijo.

El conductor de origen puertorriqueño agregó: “el mejor triunfo es que el pueblo te quiera, yo creo que mi madre debe estar orgullosa de que la gente me quiere, misión cumplida”.

El portal de Impacto Latino, informó que el presentador regresaba de una semana de vacaciones cuando fue informado de la decisión de la cadena, que también afectó al productor Lawrence Linares y a Gina Alvarado coordinadora de operaciones para los noticieros.

También en Facebook envió este mensaje: “4 años de una historia tan linda, me han escrito a través de las redes, el teléfono no para, hay que continuar, la vida sigue, para disfrutar el éxito también hay que disfrutar las derrotas, quiero que me acompañen en mis redes sociales, los quiero mucho y gracias”.

El sitio agregó que Jorge Viera ha ganado cinco micrófonos de oro y tiene tres nominaciones al Emmy Nacional; es además autor del libro “De todo menos perfecto”.

Gracias por tanto cariño…. un abrazo y seguimos en la batalla.. Una publicación compartida de Jorge viera (@jorgevieratv) el 4 de Abr de 2017 a la(s) 12:35 PDT

Hace varios años se había despedido, pero sólo para trabajar en Nueva York.