Concursante de Master Chef critica a mujeres oaxaqueñas (VIDEO)

Un desafortunado comentario de una de las concursantes del reality de cocina Master Chef México de TV Azteca, hizo que muchos mexicanos enfurecieran, pues criticó a las mujeres oaxaqueñas.

A través de las redes sociales se difundió una entrevista de María Eugenia Rule, donde habló sobre algunos aspectos culturales del estado de Oaxaca, de donde es originaria.

En el momento en el que María Eugenia dijo que se inspiró en los vestidos de las tehuanas para hacer uno como el que usaba dijo que las mujeres de esa región no eran tan “estilizadas” como ella para portarlo, pues afirmó que toman mucha cerveza y comen mucho.

“Las tehuanas a lo mejor no son tan delgadas o estilizadas como yo porque toman mucha cerveza o comen mucho”, dijo.

Por si fuera poco dijo que la gente de la región se siente “bordada a mano”, lo que hizo que los usuarios la llamaran #LadyTehuana.

Después de la polémica la conductora Anette Michel la defendió.

“Son personas que no están acostumbradas a las cámaras y al impacto que esto genera y que una opinión dicha en un momento de enojo, de enfado y de estrés pueda tener este impacto tan grave; yo que la conocí te puedo decir que es un ser humano que ha sufrido mucho, perdió un hijo y debe ser el dolor más grande que cualquier ser humano pueda vivir, no digo que esto justifique que pueda decir cualquier cosa pero sí considero que ella tiene sus emociones todavía no estables y además viven encerrados con gente que no conoce y sé que es difícil, que pudo haber dicho algo que realmente no piensa”.

Además dijo que María Eugenia no es chef, es cocinera como todos los concursantes, ninguno tiene aún profesionalización.