Con estas fotos se confirma lo que muchos pensaban de la hija de Jorge Ramos (FOTOS)

El periodista mexicano Jorge Ramos no olvida los insultos que el presidente Donald Trump lanzó durante su campaña a los inmigrantes. Por eso el presentador cada vez que tiene oportunidad cuestiona las acciones del republicano y le hace ver sus errores.

Para muchos no es algo nuevo que Trump no sea del total agrado del conductor de Univisión, pero quizás lo que muchos otros no sabían es que su hija Paola Ramos también coincide con su padre. La joven ha dejado ver que el presidente tampoco es alguien con quien esté de acuerdo.

A través de su Instagram, la joven muestra algunas imágenes en las que aparece el presidente expuesto a la crítica social.

Pero también hay otras donde aparece junto a Hillary Clinton, lo que hace suponer que era por quien más se inclinaba la joven.