¿Con esta foto Marc Anthony aclara la verdad de su matrimonio? (FOTO)

Ante los fuertes rumores de un supuesto romance entre Jennifer Lopez y Marc Anthony, el boricua compartió una imagen que muchos aseguran, es una forma de ponerle un alto a los dimes y diretes de su separación.

Y es que mientras Shannon de Lima ha dejado de publicar imágenes de ella con Marc, ahora ha sido el cantante quien compartió una imagen de los dos, sin embargo no aparecen románticamente, sino rodeados de varias personas que trabajan en la fundación humanitaria que él preside.

Pese a todo, sus fans notaron que esa imagen era de tiempo atrás, “foto vieja, imágenes de Toluca México, la casa de beneficencia”.

Mientras que otros se quedaron tranquilos, “aquí está con Shannon para que sigan hablando que está con Jennifer”, le escribieron.

Incluso hasta le dicen que no regrese con Jennifer López, “por favor no vuelvas con J.Lo, lo pasado pisado y te veo feliz con @shadelima @marcanthony no te aloques mi flaco bello mereces una chama como Shanon que se ve que te ama, sé que no eres tonto”.

Y es que la foto pudo ser tomada hace tiempo como parte de alguna campaña promocional de las iniciativas que la fundación.

Será hasta el 16 de noviembre en la entrega de los Grammy Latinos, donde se despeje la duda y se conozca si todo está bien con Shannon y llega de la mano de ella a la ceremonia.