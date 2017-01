Con esta foto, Alejandra Espinoza deja a todos con la boca abierta (FOTO)

“Estoy en la búsqueda de quién todavía no me he convertido”, escribió Alejandra Espinoza junto a una fotografía que ha dejado a todos sus seguidores de Instagram y Facebook con la boca abierta.

Y es que la presentadora mexicana compartió una fotografía de estudio, en la que solo lleva ropa interior de color negro y un collar de cuentas blancos, algo que rápidamente levantó los más buenos comentarios en ambas redes sociales.

I’m on the hunt for who, I’ve not yet become???? ???? @zer0frames #hair&Makeup @marco_hair_makeup Una foto publicada por Alejandra Espinoza (@alejandraespinoza) el 16 de Ene de 2017 a la(s) 5:29 PST

“La definición de belleza. Por mujeres tan bellas como usted, soy orgulloso de ser latino”, le escribió uno de sus seguidores; “eres hermosa, lo reconozco, eres el amor platónico de mi esposo, tiene más fotos tuyas que mías”, confeso una usuaria; “t

Pero nunca faltan los que están en contra, así que también recibió muchos comentarios no tan positivos: “Eres bonita, pero mucha pintura”, “eres muy bella y tu pelo hermoso, pero en esta ocasión no me gustó para nada”; “s