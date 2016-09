¿Cómo se siente Brad Pitt tras su divorcio? Esto dijo

Luego de anunciarse que Angelina Jolie solicitó el divorcio de Brad Pitt, el actor pidió respetar la privacidad de los hijos de la pareja.

“Estoy muy entristecido por esto, pero lo que más importa es el bienestar de nuestros niños. Amablemente pido a la prensa que les den el espacio que se merecen durante este tiempo difícil, dijo el actor en una declaración a People.

Una persona cercana a la pareja dijo al portal que no esperaba el anuncio del divorcio.

“Definitivamente pasaron más tiempo alejados este año, pero aún así es una sorpresa. Apenas celebraron su aniversario de bodas”, afirmó.

“A Brad y Angelina les importan mucho sus hijos y hay tristeza en ambos lados”, dijo otra fuente.

La pareja tiene seis hijos: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox y Vivienne.

Niegan que divorcio sea por Cotillard

La decisión de Angelina Jolie de pedir el divorcio no está relacionada a una rumorada infidelidad del actor, informó TMZ.

Recientemente se publicó en algunas medios que Pitt se había mostrado romántico con la Marion Cotillard durante la filmación de Allied.

Sin embargo, según informaron fuentes al portal, la separación se debe solamente a las molestias que tiene Jolie con la manera de Pitt de criar a sus hijos.

Presuntamente, el consumo de mariguana y alcohol de Pitt, así como sus problemas con la ira, fueron factores decisivos para que Jolie solicitara la disolución del matrimonio.

La red explota con memes de Aniston tras divorcio de Pitt

#Brangelina quizá es el hashtag más comentado del martes, pero el rostro de Jennifer Aniston domina las redes sociales.

jennifer aniston al enterarse de que angelina jolie y brad pitt se separan pic.twitter.com/rsV5ERh04g — no (@soynormalvale) 20 de septiembre de 2016

Los cibernautas recurrieron a la imagen de Aniston para hacer memes de todo tipo tras el anuncio que Angelina Jolie Pitt le pidió el divorcio a Brad Pitt.

Jennifer Aniston en este momento. pic.twitter.com/sjj8WOsBVQ — Diana Medina (@DjDianamedina) 20 de septiembre de 2016

La pareja se enamoró durante el rodaje de “Mr. & Mrs. Smith” de 2005 cuando Brad Pitt seguía casado con Aniston.

Los admiradores publicaron imágenes de papeles anteriores de Aniston — celebrando con un traje de porrista o poniendo cara de “te lo dije” — como reacción a la noticia del divorcio. Al mediodía del martes Aniston era el segundo tema más comentado de Twitter.

Primeras imágenes de Jennifer Aniston tras la noticia del divorcio de Angelina Jolie y Brad Pitt. pic.twitter.com/gL4z3g6a9F — Adrián Martín (@adri_noseque) 20 de septiembre de 2016

Aniston y Pitt se casaron en el 2000 y se separaron en 2005. Aniston se casó con el actor y guionista Justin Theroux en el 2015.

Siiiiii todo el mundo pensando en Jennifer Aniston después del divorcio del siglo… pic.twitter.com/Nv0rFwuOcy — JESUS GALLEGO (@JGALLEGOonfire) 20 de septiembre de 2016

Sus próximos proyectos

La relación de 12 años entre Angelina Jolie Pitt y Brad Pitt tendrá un final de película.

Se conocieron al interpretar a un matrimonio de asesinos en la comedia de acción de Doug Liman “Mr. and Mrs. Smith” de 2005 y no volvieron a actuar juntos hasta una década después en “By the Sea”, un melodrama marital dirigido por Jolie Pitt en el que interpretan a una pareja de esposos infelices.

Pitt y Jolie Pitt, quien pidió el divorcio el lunes, no tienen ningún proyecto conjunto pendiente, pero sí varias películas por estrenar que definitivamente recibirán más atención tras el anuncio de su separación.

“ALLIED”

El proyecto más grande e inmediato es “Allied”, un thriller romántico de Robert Zemeckis protagonizado por Pitt y Marion Cotillard que se desarrolla en la Segunda Guerra Mundial y que se estrena el 23 de noviembre. La película, en la que Pitt interpreta a un oficial de inteligencia en el norte de África en 1942, llegará justo a la mitad de la temporada de premios.

“FIRST THEY KILLED MY FATHER”

Jolie Pitt ha pasado gran parte del último año realizando “First They Killed My Father”, su cuarto largometraje como directora. La película sobre los horrores de los jemeres rojos está basada en las memorias de Loung Ung sobre la vida bajo el régimen camboyano en la década de 1970. Jolie Pitt y Ung colaboraron en el guion y filmaron en Camboya. El hijo de Jolie, Maddox, fue adoptado de ese país y también ha estado involucrado en la producción, narrada desde la perspectiva de un niño de 5 años que observa la guerra. Netflix planea estrenarla el próximo año.

OTROS PROYECTOS

Mientras que Jolie Pitt se ha enfocado principalmente en dirigir, Pitt tiene varias películas pendientes como actor o productor. Pitt narra el documental de Terrence Malick para IMAX “Voyage of Time” (octubre 7), la historia de la vida vista a través de la lente de este reconocido cineasta.

La productora de Pitt, Plan B, también está detrás de una de las películas más aclamadas de finales de año, “Moonlight” de Barry Jenkins (octubre 21), una historia evocadora sobre el paso a la edad adulta contada en tres capítulos. Otra película producida por Pitt, “The Lost City of Z” de James Gray, se estrena el próximo mes en la clausura del Festival de Cine de Nueva York. Adaptada del libro de David Grann, es protagonizada por Charlie Hunnam en el papel del coronel y explorador británico Percival Fawcett.

Además de sus múltiples proyectos como productor, Pitt interpreta al general Stanley McChrystal en la sátira sobre la guerra “War Machine”, de David Michod. Netflix adquirió la película por una gran suma de dinero y planea estrenarla el próximo año, por lo que “War Machine” es una de sus apuestas más audaces con cintas originales.

SECUELAS

Ambos tienen un par secuelas de gran presupuesto en el horizonte lejano. Pitt prepara la continuación de su thriller apocalíptico de 2013 “World War Z”, mientras que Jolie Pitt regresará para “Maléfica 2”. (Con información de AP).