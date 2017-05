Clarissa… ¿se burla de Gelena? (VIDEO)

Tremendo lío se armó en “El Gordo y La Flaca” después de que Clarissa diera a entender que Gelena Solano es mucho más “vieja” que ella y por esa razón se va a casar.

Todo comenzó cuando Raúl le preguntó a la bella dominicana por qué no tenía novio, por lo que la conductora respondió: “no tengo novio, no ha llegado la persona indicada”, dijo la ganadora de Nuestra Belleza Latina.

Además agregó que sí hay hombres interesados, pero aún no ha llegado el indicado: “sí hay personas que me escriben, que se acercan”.

Pero el cubano no le creyó y le dijo que cómo era posible que Gelena se fuera a casar y ella no: “¿Tú me vas a decir que Gelena Solano que se va a casar el sábado y tú todavía no tienes novio”.

Y fue en ese momento que se desató la polémica: “Pero Gelena cuántos años tiene mi amor, yo tengo 25”, aseguró Clarissa.

Rápidamente “El Gordo” le contestó: “Ahora le estás diciendo vieja (a Gelena)”. Mientras que Lili terminó de rematar: “(es que) es la verdad”.

Por último Clarissa se disculpó y trató de aclarar la situación: “Gelena no, déjame entrar a tu boda, que yo nunca te dije vieja, nunca”.