Clarissa Molina cuenta el bochornoso momento que vivió en Miss Universo (FOTO)

Mientras Raúl de Molina hablaba de la ropa interior de Jackie Guerrido, hizo sonrojar a Clarissa Molina al pedirle que contara lo que a ella le había sucedido en el certamen Miss Universo al no usar prendas íntimas.

“Ay Dios mío, en Miss Universo saben que uno tiene que estar con traje de baño, con traje de gala y a veces no se tiene que usar panties, pero yo me compré uno por la incomodidad de no tener, pues prefiero tener uno que viene así, se pega detrás y delante”.

“Entonces cuando me llaman al Top 15, yo feliz voy, uno suda de la emoción, uno suda porque clasificaste a tu país”, continuó contando la chica, a quien interrumpió De Molina con un “no me digas que se te despegaron”.

Pero ella siguió con el relato, pidiéndole paciencia: “Entonces estoy parada, así, en el Top 15, con las piernas abiertas, cuando siento que se me ha despegado eso Raúl y tenía un vestido corto”, mientras todo el estudio se ría del bochornoso momento.

Afortunadamente para la ex representante de belleza de República Dominicana, nadie se dio cuenta que su ropa interior adherible se había despegado, cuando ella regresaba a su sitio después de haber saludado a la audiencia.