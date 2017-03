Cirque Italia vuelve a Lawrenceville con nuevos actos y más artistas latinos

Con nuevos y espectaculares actos regresa a Lawrenceville el Cirque Italia, cuyo escenario es fuera de serie y la mayoría de artistas circenses son de Argentina, Brasil, Cuba, Colombia y México.

Cirque Italia ofrece un show de estilo europeo sobre una pequeña pista rodeada de una piscina con 35 mil galones de agua en forma de dona.

“El escenario es espectacular. Mientras los artistas hacen sus actos en una pista de unos tres por cuatro metros, la pileta en forma de dona se levanta y sale agua hasta 30 pies de altura formando dibujos multicolores”, explicó Yvinson Acero, uno de los dos hermanos que conforman el acto de payasos y acrobacias en trampolín.

Yvinson se unió esta temporada con su hermano Alex para mejorar el acto que se encarga de hacer reír al público con sus divertidas ocurrencias en la mayor parte del espectáculo.

“Mi hermano y yo llevamos haciendo este acto desde hace 10 años y cada temporada lo vamos actualizando para no aburrir al público. A veces trabajamos en diferentes circos y otras como en esta ocasión lo hacemos en conjunto”, dijo el artista de 27 años que nació en Colombia de padre nicaragüense y madre colombiana.

Al hablar del show, de dos horas de duración con un intermedio de 15 minutos, Yvinson halagó los actos del péndulo de la muerte del mexicano Guillermo Fernández, los de tres contorsionistas y equilibristas cubanos, y el de los gemelos argentinos Fusco.

“Los artistas de circo latinoamericanos son de los mejores en el mundo. Son muy arriesgados y siempre están trabajando hasta perfeccionarlos. No por nada cada año en el Festival de Circo de Montecarlo siempre hay un acto latino ganador o que sobresale”, enfatizó Yvinson.

Sobre las novedades de su acto, Yvinson dijo que su hermano Alex, quien nació en Brasil, es la parte alegre y traviesa mientras que él es el serio y un poco gruñón.

“En una parte del show, Alex baila al ritmo de los hits estadounidenses de moda y pone al público a bailar, vengo yo y apago la música”, dijo Yvinson. “Su personaje siempre está haciéndole bromas a mi personaje y en un momento hasta me avienta a la piscina”, agregó.

Para concluir, Yvinson habló de lo que están mas orgullosos los hermanos Acero, que son cuarta generación de artistas circenses.

“Nunca hemos hecho cosas vulgares porque creemos que la comedia blanca familiar es la mejor. Nuestra recompensa es ver sonreír a los niños y adultos que van al circo para divertirse y olvidarse de sus problemas”, puntualizó Yvinson.

BREVE BIO:

Nombres: Alex e Yvinson Acero

Profesión: artistas de circo

Nacionalidad: brasileño y colombiano

Edad: 27 y 33 años

SUS ACTOS:

1. Gemelos malabaristas – Milly y Maxy Fusco (Argentina)

2. Balance de manos- Gimmy Fornaciari (Italia)

3. Acrobacias aéreas – Elina Stefanova (Bulgaria)

4. Acrobacias en trampolín/payasos – Alex e Yvinson Acero (Brasil/Colombia)

5. Acrobacias de cuerda – Sarah (USA)

6. Bubbles Fantasy – Dana (Rumanía)

7. Péndulo de la Muerte – Guillermo Fernández (México)

8. Rolla Bolla – Axel Rodríguez (Cuba)

9. Contorsionista– Ricardo (Cuba)

10. Acrobacias aéreas– Corissa Fusco (USA)

Cirque Italia: Aquatic Spectacular

Cuándo: 16-19 de marzo. Jueves y viernes, 7:30 p.m.; sábado, 2:30, 5:30 y 8:30 p.m.; domingo, 2:30, 5:30 p.m.

Costo: desde $10.

Dónde: Gwinnett Co. Fairgrounds, 2405 Sugarloaf Pkwy., Lawrenceville.

Info: 941.704.8572 y www.cirqueitalia.com