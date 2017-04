Cineastas muestran el pulso latino en Festival de Cine de Atlanta

Directores de dos filmes que se presentaron en el Festival de Cine de Atlanta hablan sobre sus obras.

La selva negra : es un documental del mexicano Saúl Kak y del estadounidense Charles Fairnbanks que retrata la vida de la cultura y cosmovisión zoque de Chiapas. Además, habla de cómo empresas internacionales se aprovechan de la necesidad de ese pueblo para venderle sus productos al estilo de estafa piramidal.

Los directores hablan del film.

MH: ¿Cuál fue el motivo para filmar La selva negra?

SK: Hacer visible la comunidad zoque, cómo vive, cómo sobrevivimos. Quiero que volteen a vernos y empezar a generar cambios, porque somos uno de los pueblos más olvidados de México. Quiero dar a conocer la sabiduría, luchas y resistencia de una de las culturas más antiguas de Mesoamérica (3 mil quinientos años de historia).

MH: ¿De qué trata el film?

CF: De las costumbres de los zoques a través de dos personajes: Doña Carmen, una campesina viuda a quien le mataron a su esposo por defender sus tierras; y Don Juan, un curandero que es víctima de la venta de productos Omnilife.

MH: ¿De qué manera Omnilife afecta a los zoques?

CF: Afecta a la gente más pobre y enferma, los engañan a través de propaganda y de sus propios familiares, que son los vendedores, pero que no entienden tanto lo qué están haciendo.

MH: ¿Ha mejorado la vida de tu pueblo bajo el gobierno actual?

SK: Más bien ha empeorado. Sus reformas sirven pero para unas cuántas familias en el poder. Los más afectados son los pobres y a los zoques nos afecta más. Ahorita estamos en resistencia porque quieren abrir pozos petroleros y nos quieren despojar de nuestras tierras.

La soledad: es el primer largometraje del venezolano Jorge Thielen Armand, que cuenta el drama de José, quien vive en Caracas con su familia en una casa en ruinas a punto de demolerse. Mientras busca una solución a su problema de vivienda, trata de encontrar unas monedas de oro que al parecer están enterradas en la decrépita mansión.

Thielen Armand habla de su cinta.

MH: ¿La soledad tiene una conexión personal contigo?

JTA: Es muy personal. El personaje principal es un amigo de la infancia y se desarrolla en la casa de mis bisabuelos. Borra las líneas entre la ficción y la realidad porque los personajes interpretan versiones de ellos mismos en un drama muy parecido a lo que viven en la realidad.

MH: ¿Cuál es la síntesis de tu film?

JTA: Con Rodrigo Michelangeli escribimos un guión que refleja la falta de recursos en Venezuela para vivir esencialmente. José busca una vivienda para su hija y medicinas para salvar a su abuela. Es un llamado al populismo, la enfermedad de moda que tienen los políticos; y muestra cuál puede ser el resultado de prometer cosas y no cumplirlas, de líderes que juegan a la división y no solucionan los problemas de sus países.

MH: ¿Qué te motivó a hacer esta cinta?

JTA: La pérdida de mi identidad. Salí de Venezuela a los 15 años y me encontré en Estados Unidos con una cultura fría. Me afectó mucho y quedó en mí el deseo de volver y contribuir. También quise explorar la separación de la familia cuando desaparece la cabeza, en este caso mi bisabuela.

41 Festival de Cine de Atlanta

Cuándo: 24 de marzo-2 de abril. Diversas horas.

Costo: $10 (por película) , $75 (pase para todo el festival)

Dónde: Múltiples sitios.

Info: www.atlantafilmfestival.com